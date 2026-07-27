Як часто потрібно мити пензлі для макіяжу і навіщо це робити

Пензлі для макіяжу, дівчина наносить консилер під очі. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Більшість із нас регулярно миє обличчя, доглядає за шкірою та купує якісну косметику. Але при цьому часто забуває про одну просту річ — пензлі, якими цей макіяж наноситься. Саме вони можуть непомітно зіпсувати стан шкіри, навіть якщо всі засоби підібрані правильно.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на WebMD.

Пензлі для макіяжу

На ворсинках поступово накопичуються залишки тонального крему, пудри, рум'ян, шкірний жир і пил. З часом усе це стає сприятливим середовищем для розмноження бактерій. Якщо користуватися брудними пензлями далі, можна зіткнутися не лише з висипаннями, а й із подразненням або навіть інфекціями шкіри.

Є ще одна причина не відкладати миття. Коли ворс забивається косметикою, пензель перестає нормально працювати. Він гірше набирає продукт, нерівномірно його розподіляє, через що псується і сам макіяж.

Фахівці радять очищати пензлі приблизно раз на тиждень або хоча б раз на 7-10 днів, якщо ви користуєтеся ними постійно.

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Для миття не обов'язково купувати дорогі спеціальні засоби. Добре підходить м'який дитячий шампунь, який делікатно очищає ворсинки. Якщо на пензлях накопичилося багато стійкої косметики, можна скористатися невеликою кількістю засобу для миття посуду. Дехто також використовує розчин із лимонного соку та оцту для додаткової дезінфекції.

Сам процес займає всього кілька хвилин. Спочатку достатньо змочити лише кінчики пензлів теплою водою. Важливо не мочити основу ворсу, адже всередині знаходиться клей, який утримує волоски. Якщо він постійно контактуватиме з водою, пензель швидше зіпсується.

Дівчині роблять макіяж. Фото: magnific

Після цього нанесіть трохи шампуню або іншого очищувального засобу, акуратно спіньте його в долоні чи невеликій мисці та легкими рухами очистіть ворс. Потім ретельно промийте під проточною водою. Якщо вода все ще забарвлюється косметикою, процедуру варто повторити ще раз.

Коли пензлі стануть чистими, обережно приберіть зайву вологу паперовим або звичайним рушником. Сушити їх краще горизонтально, поклавши так, щоб кінчики трохи звисали з краю поверхні. Якщо поставити пензлі вертикально, вода може затекти всередину кріплення, через що ворс почне випадати. Повністю висихають пензлі зазвичай протягом доби.

Якщо після миття ворс здається жорсткішим, це легко виправити. Достатньо нанести трохи кондиціонера для волосся, змити його водою й знову залишити пензлі висихати. Після цього вони знову приємними у використанні.

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