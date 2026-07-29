Як зробити, щоб укладка феном трималася кілька днів: порада від стиліста

Укладка феном, гарне волосся. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Перший день після укладки волосся має бездоганний вигляд, а вже наступного ранку об'єм майже зникає, а пасма починають пушитися. Багато хто звинувачує у цьому погоду чи "неслухняне" волосся, хоча причина часто набагато простіша. Перукар Адам Рід пояснив, які звички допомагають зберегти укладку свіжою не кілька годин, а кілька днів.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Marie Claire.

Як правильно укласти волосся феном

Насамперед варто звернути увагу не на довжину волосся, а на шкіру голови. Саме біля коренів накопичуються залишки стайлінгових засобів, шкірний жир і пил. Якщо волосся недостатньо добре очищене, воно швидко втрачає прикореневий об'єм, навіть якщо укладка була зроблена ідеально.

Перукар радить періодично використовувати скраб для шкіри голови. Він допомагає прибрати все зайве, завдяки чому волосся довше залишається легким і краще тримає форму.

Ще одна помилка — починати укладати волосся, коли воно буквально стікає водою. У такому разі фен доводиться тримати довше, а висока температура сильніше впливає на пасма. Набагато краще спочатку підсушити волосся приблизно до стану, коли воно вже майже сухе, і лише тоді братися за браш чи круглу щітку.

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Не менш важливо правильно використовувати засоби для укладання. Це зовсім не означає, що їх має бути багато. Достатньо кількох продуктів, якщо кожен виконує свою функцію.

Спочатку — термозахист, щоб уберегти волосся від гарячого повітря. Потім можна нанести засіб для об'єму або легкої фіксації, а після сушіння — продукт, який зробить волосся гладким і додасть блиску. Наприкінці, за потреби, зачіску можна закріпити.

Дівчина сушить волосся феном. Фото: magnific.

Також не варто поспішати одразу розчісувати волосся після сушіння. Поки воно гаряче, форма ще не зафіксувалася. Якщо накрутити пасма на бігуді або просто залишити їх у спокої до повного охолодження, укладка триматиметься значно довше.

У спекотну чи вологу погоду теж є свої нюанси. Перед виходом на вулицю волосся має бути повністю сухим. Якщо всередині залишилася хоча б невелика кількість вологи, вона швидко дасть про себе знати — пасма почнуть пушитися, а зачіска втратить акуратний вигляд.

І ще одна дрібниця, яка насправді має значення. Чим частіше торкатися волосся руками протягом дня, тим швидше воно забруднюється. На нього потрапляє жир і волога зі шкіри, через що об'єм зникає набагато раніше. Якщо хочеться трохи освіжити укладку, краще просто акуратно розчесати волосся та розподілити по кінчиках кілька крапель легкої олії. Цього зазвичай достатньо, щоб зачіска знову мала доглянутий вигляд.

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