Как сделать так, чтобы укладка феном держалась несколько дней: совет от стилиста

Укладка феном, красивые волосы. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

В первый день после укладки волосы выглядят безупречно, а уже на следующее утро объем почти исчезает, а пряди начинают пушиться. Многие винят в этом погоду или "непослушные" волосы, хотя причина часто гораздо проще. Парикмахер Адам Рид объяснил, какие привычки помогают сохранить укладку свежей не несколько часов, а несколько дней.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Marie Claire.

Как правильно уложить волосы феном

Прежде всего стоит обратить внимание не на длину волос, а на кожу головы. Именно у корней скапливаются остатки стайлинговых средств, кожный жир и пыль. Если волосы недостаточно хорошо очищены, они быстро теряют объем у корней, даже если укладка была сделана идеально.

Парикмахер советует периодически использовать скраб для кожи головы. Он помогает удалить все лишнее, благодаря чему волосы дольше остаются легкими и лучше держат форму.

Еще одна ошибка — начинать укладывать волосы, когда они буквально мокрые. В таком случае фен приходится держать дольше, а высокая температура сильнее воздействует на пряди. Гораздо лучше сначала подсушить волосы примерно до состояния, когда они уже почти сухие, и только тогда браться за браш или круглую щетку.

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Не менее важно правильно использовать средства для укладки. Это вовсе не означает, что их должно быть много. Достаточно нескольких продуктов, если каждый выполняет свою функцию.

Сначала — термозащита, чтобы уберечь волосы от горячего воздуха. Затем можно нанести средство для объёма или легкой фиксации, а после сушки — продукт, который сделает волосы гладкими и придаст блеск. В конце, при необходимости, прическу можно закрепить.

Девушка сушит волосы феном. Фото: magnific.

Также не стоит спешить сразу расчесывать волосы после сушки. Пока они горячие, форма еще не зафиксировалась. Если накрутить пряди на бигуди или просто оставить их в покое до полного остывания, укладка продержится значительно дольше.

В жаркую или влажную погоду тоже есть свои нюансы. Перед выходом на улицу волосы должны быть полностью сухими. Если внутри осталось хотя бы небольшое количество влаги, она быстро даст о себе знать — пряди начнут пушиться, а прическа потеряет аккуратный вид.

И еще одна мелочь, которая на самом деле имеет значение. Чем чаще прикасаться к волосам руками в течение дня, тем быстрее они загрязняются. На них попадают жир и влага с кожи, из-за чего объем пропадает гораздо раньше. Если хочется немного освежить укладку, лучше просто аккуратно расчесать волосы и нанести на кончики несколько капель легкого масла. Этого обычно достаточно, чтобы прическа снова приобрела ухоженный вид.

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