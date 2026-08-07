Что добавить в шампунь, чтобы волосы дольше не жирнели: простой лайфхак

Банки с шампунем, девушка гладит свои волосы. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Если корни волос становятся жирными уже на следующий день после мытья, прическа быстро теряет объем и выглядит не свежо. Некоторые люди используют для дополнительного очищения кожи головы обычную поваренную соль, добавляя ее в шампунь.

Об этом подробнее расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Уніан.

Соль в шампуне — как это работает

Соль помогает механически удалить с кожи головы излишки кожного сала и остатки средств для укладки. После такого очищения корни будут более свежими, а волосы — дольше сохранять объем.

Для процедуры достаточно смешать небольшое количество мелкой соли с порцией шампуня непосредственно перед мытьем. Смесь нужно нанести на влажную кожу головы и осторожно помассировать пальцами. Сильно надавливать или царапать кожу кристаллами не стоит.

Если соль крупная, лучше предварительно растворить ее в воде. Нерастворенные кристаллы могут травмировать кожу, особенно если на ней уже есть раздражение. Повторять такую очистку часто не нужно. Достаточно одного раза в 7–10 дней. При зуде, покраснении, шелушении или ранки на коже головы от солевого скраба лучше отказаться.

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Почему волосы быстро жирнеют

Кожное сало вырабатывается сальными железами возле волосяных фолликулов. Оно не является "грязью" — себум защищает кожу и волосы от пересыхания. Проблема начинается, когда себума вырабатывается слишком много и корни быстро становятся жирными.

При жирной коже головы не нужно специально откладывать мытье. Если волосы загрязнились, их можно мыть даже каждый день. Важно, чтобы шампунь не вызывал сухости, жжения или стянутости после процедуры.

Шампунь во время мытья волос следует наносить именно на кожу головы. Если корни очень жирные, их можно промыть дважды: первое нанесение удалит основную часть себума, второе — остатки загрязнений.

Что делать между мытьем волос

Расческу нужно регулярно очищать от волос, себума и остатков косметики. Если щетинки остаются жирными, во время расчесывания этот слой снова попадает на чистые корни.

Сухой шампунь лучше наносить на корни до того, как они станут явно жирными. Например, после вечернего мытья и полного высушивания можно нанести небольшое количество средства у корней, а утром расчесать волосы. Порошок или спрей впитает часть кожного сала, выделившегося за ночь.

А вот горячую воду и длительную сушку корней очень горячим воздухом лучше не использовать. Они могут пересушивать кожу и усиливать раздражение.

Соль в шампуне не способна заставить сальные железы работать медленнее в течение недели. Ее можно использовать лишь в качестве периодического дополнительного очищения, если кожа головы нормально реагирует на такой метод.

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