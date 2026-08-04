Зворотне миття волосся в тренді: чому цей метод став таким популярним

Дівчина з гарним волоссям, миття волосся. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Мити голову можна роками одним і тим самим способом і навіть не замислюватися, що порядок нанесення засобів також має значення. Останнім часом стилісти дедалі частіше говорять про так зване зворотне миття волосся — техніку, яка для багатьох стала несподіваним відкриттям.

Новини.LIVE розповість про цю техніку детальніше.

Чому все більше людей пробують зворотне миття

Звичний сценарій має такий вигляд: спочатку шампунь, потім кондиціонер. Але у випадку зі зворотним миттям усе навпаки. Спершу на волосся наносять кондиціонер, а вже після цього використовують шампунь.

На перший погляд здається, що в цьому немає жодної логіки. Насправді ж кондиціонер створює тонкий захисний шар на волоссі. Коли після нього працює шампунь, він очищає шкіру голови та прибирає залишки засобу, але не настільки пересушує довжину. Саме тому волосся часто здається більш легким, а біля коренів зберігається природний об'єм.

Стилісти зазначають, що цей спосіб особливо варто спробувати власникам тонкого волосся. Воно нерідко швидко стає пласким уже через кілька годин після миття, особливо якщо використовувати поживні кондиціонери. Зворотне миття дозволяє отримати доглянуту довжину без відчуття важких пасом.

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Процес миття волосся. Фото: magnific

Кому цей метод може не підійти

Водночас універсальним цей спосіб назвати не можна. Якщо волосся дуже густе, жорстке, сильно пошкоджене або кучеряве, класична схема часто працює краще. Такому волоссю зазвичай потрібно більше живлення після очищення, тому кондиціонер наприкінці догляду допомагає краще "закрити" кутикулу та зменшити пухнастість.

Саме тому перукарі радять не орієнтуватися лише на модні поради. Найкращий спосіб зрозуміти, чи підходить вам цей метод, — протестувати його кілька разів і оцінити, як поводиться волосся після сушіння та наступного дня.

Як правильно мити волосся у зворотному порядку

Сама процедура займає не більше часу, ніж звичайне миття.

Спочатку змочіть волосся та нанесіть кондиціонер по всій довжині, відступивши кілька сантиметрів від коренів. Залиште його на дві-три хвилини, щоб активні компоненти встигли подіяти. Після цього нанесіть шампунь на шкіру голови, акуратно спіньте його та під час змивання промийте всю довжину. Наприкінці ретельно змийте засоби теплою водою.

Зворотне миття — не чарівний прийом, який миттєво зробить волосся густішим. Але цей спосіб може приємно здивувати.

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