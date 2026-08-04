Обратное мытье волос в тренде: почему этот метод стал таким популярным

Девушка с красивыми волосами, мытье волос. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Мыть голову можно годами одним и тем же способом и даже не задумываться о том, что порядок нанесения средств также имеет значение. В последнее время стилисты все чаще говорят о так называемом обратном мытье волос — технике, которая для многих стала неожиданным открытием.

Новини.LIVE расскажет об этой технике подробнее.

Почему все больше людей пробуют обратное мытье

Привычный сценарий выглядит так: сначала шампунь, потом кондиционер. Но в случае с обратным мытьем все наоборот. Сначала на волосы наносят кондиционер, а уже после этого используют шампунь.

На первый взгляд кажется, что в этом нет никакой логики. На самом деле кондиционер создает тонкий защитный слой на волосах. Когда после него применяется шампунь, он очищает кожу головы и удаляет остатки средства, но не так сильно пересушивает длину. Именно поэтому волосы часто кажутся более легкими, а у корней сохраняется естественный объем.

Стилисты отмечают, что этот способ особенно стоит попробовать обладательницам тонких волос. Они нередко быстро становятся плоскими уже через несколько часов после мытья, особенно если использовать питательные кондиционеры. Обратное мытье позволяет получить ухоженные волосы без ощущения тяжести.

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Процесс мытья волос. Фото: magnific

Кому этот метод может не подойти

В то же время универсальным этот способ назвать нельзя. Если волосы очень густые, жесткие, сильно поврежденные или вьющиеся, классическая схема часто работает лучше. Таким волосам обычно требуется больше питания после очищения, поэтому кондиционер в конце ухода помогает лучше "закрыть" кутикулу и уменьшить пушистость.

Именно поэтому парикмахеры советуют не ориентироваться только на модные советы. Лучший способ понять, подходит ли вам этот метод, — протестировать его несколько раз и оценить, как ведут себя волосы после сушки и на следующий день.

Как правильно мыть волосы в обратном порядке

Сама процедура занимает не больше времени, чем обычное мытье.

Сначала смочите волосы и нанесите кондиционер по всей длине, отступив несколько сантиметров от корней. Оставьте его на две-три минуты, чтобы активные компоненты успели подействовать. После этого нанесите шампунь на кожу головы, аккуратно вспеньте его и во время смывания промойте всю длину. В конце тщательно смойте средства теплой водой.

Обратное мытье — не волшебный прием, который мгновенно сделает волосы гуще. Но этот способ может приятно удивить.

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