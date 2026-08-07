Об'єм від коренів за кілька хвилин: трюк в укладці волосся, який повернувся з 2000-х

Укладання волосся, дівчина з гарною зачіскою. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Сучасні зачіски знову змушують нас шукати спосіб додати волоссю пишності без десятка баночок у ванній. Іноді для цього достатньо змінити одну звичну деталь у зачісці — те, як саме лежить проділ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Радіо Люкс".

Простий трюк для об’єму біля коренів

Прямий проділ здається найпростішим варіантом на кожен день. Але коли волосся постійно розділене в одному місці, воно часто лежить пласкіше біля проділу й швидше втрачає прикореневий об’єм.

Якщо хочеться, щоб розпущене волосся було пишнішим, спробуйте зигзагоподібний проділ. Цей прийом добре знайомий тим, хто пам’ятає зачіски з 2000-х, коли пасма біля обличчя мали трохи недбалий вигляд, а біля коренів намагалися створити якомога більше об’єму.

Укладка феном. Фото: magnific

Зробити такий проділ нескладно:

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Найкраще починати на вже висушеному волоссі. Якщо під час сушіння трохи підняти корені феном, ефект буде помітнішим. За бажанням перед цим можна нанести невелику кількість мусу або спрею для прикореневого об’єму, але це не обов’язкова умова. Далі знадобиться гребінець із тонким кінчиком. Поставте його біля лінії чола й ведіть назад, але не по прямій. Робіть короткі рухи то в один, то в інший бік, щоб лінія нагадувала невеликий зигзаг. Після цього розкладіть волосся по обидва боки проділу.

Саме тут і з'являється різниця. Пасма вже не лежать в одному напрямку, тому частина з них природно піднімається біля коренів.

Якщо власного об’єму недостатньо, можна зробити легкий начіс біля коренів. Ще один варіант — нанести зовсім небагато сухого шампуню або текстуруючого спрею, особливо якщо волосся тонке й швидко втрачає форму. Легкий шар лаку допоможе закріпити результат, але наносити його на всю зачіску не потрібно.

Є ще один плюс такого прийому: проділ не обов’язково робити ідеально рівним. Навпаки, невелика нерівність допомагає отримати більш природний результат. Тому не варто витрачати кілька хвилин на те, щоб кожен поворот зигзагу був однаковим.

Зигзагоподібний проділ не перетворить тонке волосся на густе, але може помітно змінити те, як воно лежить біля коренів.

Раніше ми писали про те, що варто додати у свій шампунь, щоб не так часто мити волосся. Завдяки такому очищенню корені будуть довше залишатися свіжішими, а волосся буде зберігати об’єм.

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