Чего нельзя делать перед окрашиванием волос: советы эксперта

Окрашивание волос. Фото: magnific

Еще недавно считалось, что перед окрашиванием лучше несколько дней не мыть голову. Но универсального правила здесь нет: всё зависит от того, каким средством вы окрашиваете волосы и какую процедуру планируете. Гораздо важнее другое — не приходить на окрашивание с волосами, перегруженными средствами для укладки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на onet kobieta.

Стоит ли мыть волосы перед окрашиванием

Многие до сих пор откладывают мытье головы перед окрашиванием, надеясь, что естественный жир защитит кожу от краски. В этом есть определенная логика, особенно если речь идет о стойкой краске с аммиаком. Себум действительно может частично уменьшить раздражение кожи головы и неприятные ощущения во время процедуры. Поэтому специально мыть волосы непосредственно перед таким окрашиванием обычно не нужно.

В то же время ходить несколько дней с немытой головой тоже нет смысла. Если волосы уже не свежие, это само по себе не улучшит результат.

И здесь есть важный момент, о котором часто забывают. На волосах не должно оставаться лака, пенки, мусса, геля или сухого шампуня. Такие средства могут образовывать на поверхности волос пленку, из-за которой краска распределяется не так равномерно. Это важно, если вы пользуетесь сухим шампунем: его лучше не наносить накануне процедуры.

А вот с безамиачными красками, оттеночными средствами и тонированием правила могут быть совсем другими. Некоторые продукты нужно наносить на чистые волосы, другие — на сухие или слегка влажные. Поэтому в такой ситуации лучше не ориентироваться на старое правило "чем грязнее волосы, тем лучше", а ознакомиться с инструкцией именно к вашему средству.

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Отдельно стоит сказать об осветлении. Обесцвечивание сильнее воздействует и на волосы, и на кожу головы, поэтому перед процедурой не стоит экспериментировать со скрабами или пытаться дополнительно "отчистить" кожу. Если она раздражена, имеет царапины или другие повреждения, об этом лучше сразу сказать парикмахеру.

Поэтому перед окрашиванием не нужно специально мучить себя несколькими днями без шампуня. Чистые или недавно вымытые волосы могут быть вполне нормальным вариантом — если этого требует конкретная краска. А вот остатки стайлинга точно лучше убрать.

Если сомневаетесь, скажите мастеру, когда в последний раз мыли голову и что наносили на волосы. Он сможет оценить их состояние и при необходимости подготовить волосы непосредственно перед процедурой.

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