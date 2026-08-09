Какой цвет одежды стоит носить женщинам с седыми волосами: советы стилистов

Стилисты назвали самый удачный цвет одежды для женщин с сединой
Седина уже давно перестала быть тем, что нужно скрывать. Наоборот, она часто делает внешность более выразительной. И если правильно подобрать цвет одежды, можно легко подчеркнуть этот эффект без сложных стилистических приемов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на kobieta.interia.
Какой цвет одежды больше всего подходит женщинам с сединой
Большинство людей, когда думают о гардеробе для седых волос, автоматически тянутся к черному или бежевому. Но стилисты все чаще обращают внимание на другую гамму — голубую. Именно она помогает освежить лицо.
Седые волосы почти всегда имеют холодный подтон — серебристый, жемчужный или пепельный. Голубой работает с ним в одном направлении, поэтому кожа благодаря ему приобретает ровный тон, а черты лица становятся мягче. Дизайнер Каролина Эррера неоднократно говорила о том, что правильно подобранный цвет способен сделать для внешности больше, чем дорогие аксессуары.
При этом не обязательно покупать вещи только небесного оттенка. Если кожа светлая, стоит присмотреться к более насыщенным цветам — дениму, васильковому или кобальтовому. Они придают образу глубину и не делают его слишком бледным. Загорелой или оливковой коже, напротив, больше идут другие оттенки: светло-голубой, бирюзовый или серо-голубой.
Самый простой вариант на лето — свободная рубашка из натуральной ткани и светлые брюки. Достаточно будет белых кроссовок или легких сандалий, чтобы образ выглядел завершенным. Если хочется немного больше цвета, можно добавить темно-синюю сумку или серебристые украшения.
Еще одна вещь, которая почти всегда работает, — голубое платье. Те, что легко адаптируются к разным ситуациям — от прогулки по городу до семейного праздника.
Тем, кто не любит пастельные тона, стоит обратить внимание на кобальтовый жакет. Он придает характер даже самому простому образу. Его можно носить с белой футболкой, прямыми джинсами или темно-синими брюками.
Если же полностью голубой гардероб кажется слишком смелым, достаточно нескольких деталей. Платок, очки, сумка или серьги у лица часто дают тот же эффект, что и крупная цветная вещь.
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