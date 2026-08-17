Как время года влияет на рост волос: что стоит знать

Девушка с очень длинными волосами. Фото: magnific

Летом волосы якобы растут быстрее — такое мнение можно услышать довольно часто. Но действительно ли солнце, тепло и витамин D способны ускорить этот процесс? Научных доказательств такой связи пока нет.



Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Popular Science.



В среднем волосы на голове отрастают примерно на 12–13 сантиметров в год. Звучит просто, но на самом деле их рост зависит от сложной работы волосяных фолликулов. Каждый из них живет по своему циклу и проходит несколько этапов: активного роста, перехода в состояние покоя и выпадения.

Дольше всего длится анаген — именно в этот период волос растет. На коже головы он может длиться от двух до восьми лет. Затем фолликул постепенно переходит в следующие фазы. Именно поэтому волосы не растут непрерывно на протяжении всей жизни.

Что происходит с волосами летом

Теория о более быстром летнем росте имеет определенную логику. В теплое время года люди больше находятся на солнце, меняется температура окружающей среды, а организм получает больше естественного света. Из-за этого легко предположить, что и волосы реагируют на сезон.



Однако дерматолог Элизабет Бахар Хоушманд отметила, что основную роль в работе волосяных фолликулов играют внутренние процессы организма, а не время года. На состояние и цикл роста волос гораздо сильнее могут влиять генетика, питание, стресс, воспаления, некоторые лекарства и общее состояние здоровья.

Поэтому если после наступления лета кажется, что волосы вдруг начали расти быстрее, причина может быть вовсе не в солнце. Например, волосы просто становятся более заметными на фоне более частых стрижек, смены прически или отрастания корней.

Помогает ли витамин D ускорить рост волос

Еще один популярный аргумент — солнце стимулирует выработку витамина D, а он якобы ускоряет рост волос. Здесь тоже есть важный нюанс.



Витамин D действительно важен для организма, а его дефицит может учитываться при оценке причин выпадения волос. Но это не означает, что чем больше витамина D, тем быстрее растут волосы. Доказательств того, что дополнительный прием витамина D ускоряет рост волос у человека с нормальным его уровнем, нет.



Поэтому специально "греться" на солнце ради более длинных волос не стоит. Лето само по себе не является фактором, ускоряющим рост. Если волосы начали выпадать, стали заметно тоньше или изменились за несколько месяцев, гораздо полезнее искать причину в состоянии организма, а не списывать все на сезон.

Читайте также:

Ранее мы писали о том, кому стилисты советуют воздержаться от коротких стрижек. По словам специалистов, это может испортить образ в целом, поэтому слепо следовать трендам не стоит.

Также мы сообщали, какими правилами ухода за волосами не стоит пренебрегать. Дорогие средства здесь играют далеко не главную роль.