Як пора року впливає на ріст волосся: що варто знати

Дівчина з дуже довгим волоссям. Фото: magnific

Влітку волосся нібито має рости швидше — таку думку можна почути досить часто. Але чи справді сонце, тепло і вітамін D здатні прискорити цей процес? Наукових доказів такого зв’язку поки немає.



Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Popular Science.



У середньому волосся на голові відростає приблизно на 12–13 сантиметрів за рік. Звучить просто, але насправді його ріст залежить від складної роботи волосяних фолікулів. Кожен із них живе за власним циклом і проходить кілька етапів: активного росту, переходу до спокою та випадіння.

Найдовше триває анаген — саме в цей період волосина росте. На шкірі голови він може тривати від двох до восьми років. Потім фолікул поступово переходить у наступні фази. Саме тому волосся не росте безперервно протягом усього життя.

Що відбувається з волоссям влітку

Теорія про швидший літній ріст має певну логіку. У теплу пору року люди більше перебувають на сонці, змінюється температура навколишнього середовища, а організм отримує більше природного світла. Через це легко припустити, що й волосся реагує на сезон.



Проте дерматолог Елізабет Бахар Хоушманд зазначила, що основну роль у роботі волосяних фолікулів відіграють внутрішні процеси організму, а не пора року. На стан і цикл волосся значно сильніше можуть впливати генетика, харчування, стрес, запалення, деякі ліки та загальний стан здоров’я.

Тому якщо після настання літа здається, що волосся раптом почало рости швидше, причина може бути зовсім не в сонці. Наприклад, волосся просто стає помітнішим на тлі частіших стрижок, зміни зачіски або відростання коренів.

Чи допомагає вітамін D пришвидшити ріст волосся

Ще один популярний аргумент — сонце стимулює вироблення вітаміну D, а він нібито прискорює ріст волосся. Тут теж є важливий нюанс.

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Вітамін D справді має значення для організму, а його дефіцит може враховуватися під час оцінки причин випадіння волосся. Але це не означає, що чим більше вітаміну D, тим швидше ростуть локони. Доказів того, що додаткове надходження вітаміну D прискорює ріст волосся у людини з нормальним його рівнем, немає.



Тож спеціально "грітися" на сонці заради довшого волосся не варто. Літо саме по собі не є прискорювачем росту. Якщо волосся почало випадати, стало помітно тоншим або змінилося за кілька місяців, набагато корисніше шукати причину в стані організму, а не списувати все на сезон.

Раніше ми писали про те, кому стилісти радять утриматися від коротких стрижок. За словами стилістів, можна зіпсувати образ в цілому, тому сліпо слідувати трендам не варто.

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