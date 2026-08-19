Чому волосся може залишатися брудним після миття: помилки у догляді

Дівчина наносить догляд на волосся. Фото: magnific

Якщо після миття волосся вже через кілька годин стає жирним, причина не обов'язково у шкірі голови. Причина може бути у самому догляді. Шампунь, який вам не підходить, надмірна кількість бальзаму або погано змитий засіб здатні зробити пасма важкими та неохайними.

Новини.LIVE розповість детальніше, на що саме звернути увагу.

Шампунь може не підходити

Шампунь потрібно підбирати не лише за типом волосся, а й з урахуванням стану шкіри голови. Якщо вона швидко жирніє, надто поживний або зволожувальний засіб може обтяжувати корені.

Для жирної шкіри голови можна звернути увагу на шампуні із саліциловою кислотою або сіркою. Вони допомагають очищати шкіру та видаляти надлишок себуму.

Якщо ж після зміни шампуню волосся почало швидше жирніти, засіб краще замінити. Не варто використовувати продукт лише тому, що він призначений для сухого чи пошкодженого волосся.

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Шампунь потрібно добре змивати

Залишки засобу на волоссі також можуть впливати на його вигляд. Особливо це стосується густих пасом, з яких піну не завжди вдається змити з першого разу.

Під час миття шампунь варто добре розподілити біля коренів, а потім ретельно промити волосся водою. За потреби шампунь можна нанести двічі: особливо якщо волосся дуже жирне або на ньому багато засобів для укладання.

Бальзам наноситься не на корені

Бальзам, кондиціонер і маску не потрібно наносити на шкіру голови, якщо виробник не вказав інше. Для більшості засобів достатньо розподілити їх по довжині волосся.

Нанесений на корені бальзам може обтяжити пасма. Через це навіть чисте волосся стане прилизаним і жирним.

Також не варто тримати маску довше, ніж зазначено в інструкції. Якщо після її нанесення з'явилися свербіж або печіння, засіб потрібно змити.

Час миття теж має значення

Людям, у яких волосся швидко жирніє, може бути зручніше мити голову в першій половині дня. Тоді після пробудження не доведеться знову освіжати волосся, а його чистий вигляд збережеться довше.

Отже, якщо після миття волосся залишається жирним, варто почати з простого: переглянути шампунь, не наносити бальзам на корені та ретельніше змивати засоби. Часто саме ці дрібниці мають велике значення.

Раніше ми писали про те, скільки разів на тиждень рекомендується мити волосся. Але враховуйте, що це приблизні орієнтири і в першу чергу завжди потрібно дивитися на свій стан волосся.

Також Новини.LIVE повідомляли, як боротися з пухнастим волоссям. Результатом цього часто стають укладки за допомогою фену.