Рицинова олія в догляді за волоссям: що відомо про її властивості науці

Дівчина наносить олію на волосся. Фото: magnific

Рицинова, або касторова, олія давно відома як домашній засіб для догляду за волоссям. Її використовують, коли хочеться зробити волосся м’якшим, додати йому блиску та зменшити сухість. Рицинову олію отримують із насіння рослини Ricinus communis, яка містить рицинолеву кислоту, яка є однією з основних жирних кислот у її складі.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Health.com.

Чим рицинова олія корисна для волосся

Рицинова олія може бути корисною для сухого волосся та шкіри голови. Жирні кислоти в її складі допомагають зменшити втрату вологи, тому волосся може мати більш гладкий і блискучий вигляд. Водночас важливо розуміти, що олія не відновлює пошкоджене волосся, а лише допомагає захистити його поверхню та зменшити сухість.

Також є дані про вплив рицинової олії на шкіру голови. Деякі сполуки в її складі мають антибактеріальні та протигрибкові властивості. Через це олію розглядають як один із засобів, який може допомагати підтримувати шкіру голови в нормальному стані.

Окремо рицинову олію часто пов’язують із прискоренням росту волосся. Проте тут варто бути обережними з такими твердженнями. На сьогодні немає достатньо переконливих доказів того, що звичайне нанесення рицинової олії безпосередньо змушує волосся рости швидше.

Читайте також:

Рицинована олія. Фото: magnific

Які є ризики

Попри натуральне походження, рицинова олія підходить не всім. У деяких людей вона може викликати подразнення або алергічний контактний дерматит. У такому разі шкіра може почервоніти, свербіти або почати пекти.

Тому перед першим використанням краще нанести невелику кількість олії на маленьку ділянку шкіри та поспостерігати за реакцією. Якщо з’явилися почервоніння, свербіж чи інші неприємні відчуття, від засобу варто відмовитися.

І ще один момент: рицинова олія досить густа. Якщо нанести її забагато, волосся може стати важким і жирним, а змити засіб буде непросто. Тому для домашнього догляду краще використовувати невелику кількість олії та не наносити її у великому об’ємі на всю довжину волосся.

Раніше ми писали про нюанси догляду за шкірою після 60 років. Зволоження у цьому віці відіграє далеку не останню роль.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому експерти радять додавати звичайну сіль у свій шампунь. Після такого очищення волосся буде об'ємнішим, але повторювати його можна не частіше одного разу на тиждень.