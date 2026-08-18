Касторовое масло в уходе за волосами: что известно науке о его свойствах

Девушка наносит масло на волосы. Фото: magnific

Касторовое масло издавна известно как домашнее средство для ухода за волосами. Его используют, когда хочется сделать волосы более мягкими, придать им блеск и уменьшить сухость. Касторовое масло получают из семян растения Ricinus communis, содержащих рицинолевую кислоту, которая является одной из основных жирных кислот в его составе.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Health.com.

Чем касторовое масло полезно для волос

Касторовое масло может быть полезно для сухих волос и кожи головы. Жирные кислоты в его составе помогают уменьшить потерю влаги, благодаря чему волосы могут выглядеть более гладкими и блестящими. В то же время важно понимать, что масло не восстанавливает поврежденные волосы, а лишь помогает защитить их поверхность и уменьшить сухость.

Также имеются данные о воздействии касторового масла на кожу головы. Некоторые соединения в его составе обладают антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Поэтому масло рассматривают как одно из средств, которое может помогать поддерживать кожу головы в нормальном состоянии.

Отдельно касторовое масло часто связывают с ускорением роста волос. Однако здесь следует быть осторожными с такими утверждениями. На сегодняшний день нет достаточно убедительных доказательств того, что обычное нанесение касторового масла напрямую заставляет волосы расти быстрее.

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Касторовое масло. Фото: magnific

Какие существуют риски

Несмотря на натуральное происхождение, касторовое масло подходит не всем. У некоторых людей оно может вызвать раздражение или аллергический контактный дерматит. В таком случае кожа может покраснеть, начать чесаться или жжеть.

Поэтому перед первым использованием лучше нанести небольшое количество масла на небольшой участок кожи и понаблюдать за реакцией. Если появились покраснения, зуд или другие неприятные ощущения, от средства стоит отказаться.

И еще один момент: касторовое масло довольно густое. Если нанести его слишком много, волосы могут стать тяжелыми и жирными, а смыть средство будет непросто. Поэтому для домашнего ухода лучше использовать небольшое количество масла и не наносить его в большом объеме на всю длину волос.

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