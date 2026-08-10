Как сохранить молодость кожи после 60: этот этап в уходе очень важен

Уход за лицом, женщина в возрасте. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Зрелой коже вовсе не обязательно каждый вечер устраивать марафон с баночками. После 60 лет гораздо важнее не количество косметики, а то, насколько регулярно вы очищаете, увлажняете и защищаете лицо.

Новини.LIVE со ссылкой на interia.kobieta расскажет об одной простой привычке, на которую достаточно тратить около минуты.

Правила нанесения крема на лицо после 60

С годами кожа становится тоньше, суше и уже не так хорошо удерживает влагу. Из-за этого привычный крем может ощущаться по-другому, а после умывания чаще появляется ощущение стянутости. Именно поэтому не обязательно сразу покупать целую полку новой косметики. Начните с того, что уже есть под рукой.

Нанесите крем на лицо и в течение минуты легко распределите его пальцами. Не нужно сильно надавливать или растягивать кожу. Двигайтесь от центра лица к краям: от подбородка в сторону ушей, от носа к вискам, от бровей вверх.

Шею тоже не стоит оставлять без внимания. А вот область вокруг глаз лучше не тереть — здесь достаточно распределить небольшое количество средства безымянным пальцем.

На что обратить внимание в составе крема

После 60 лет коже нужен не "более сильный лифтинг", а нормальное увлажнения и поддержка защитного барьера. Если кожа сухая, в составе крема можно искать глицерин, гиалуроновую кислоту или бетаин. Керамиды, сквалан и масла помогают уменьшить потерю влаги. Для чувствительной кожи уместными могут быть пантенол и аллантоин.

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Не нужно вводить все сразу. Если новое средство вызывает жжение, покраснение или сильное шелушение, это не тот случай, когда стоит потерпеть ради "омолаживающего эффекта".

Простой уход на каждый день

Утром достаточно очистить лицо, нанести крем и завершить уход солнцезащитным средством. SPF нужен не только летом: ультрафиолет в течение года влияет на появление пигментации и потерю упругости кожи.

Вечером сначала смойте макияж и солнцезащитное средство. Не используйте слишком горячую воду и жесткие скрабы — после них сухость может стать еще более заметной. Затем нанесите крем, а при необходимости — сыворотку.

Ретиноиды и кислоты тоже могут быть частью ухода, но с ними спешить не стоит. Особенно если кожа легко краснеет или реагирует на новую косметику.

И, пожалуй, главное правило — не превращать уход в соревнование. Один крем, который подходит коже и используется ежедневно, часто полезнее пяти средств, о которых вспоминают лишь время от времени.

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