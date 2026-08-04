Как правильно пользоваться SPF: ошибка, которую допускают почти все

Солнце, девушка наносит крем на лицо. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Многие вспоминают о солнцезащитном креме только перед поездкой на море или в разгар лета. Однако именно такая привычка часто становится причиной того, что кожа быстрее теряет упругость и раньше покрывается морщинами. Косметологи объясняют, почему SPF стоит использовать ежедневно, даже когда за окном пасмурно.

Об этом расскажет Новини.LIVE со ссылкой на комментарий косметолога Малгожаты Мисеюк, опубликованный на сайте kobieta.interia.pl.

Солнечное излучение воздействует на кожу не только в жару. Даже если небо затянуто облаками, часть ультрафиолетовых лучей продолжает проникать сквозь них. Прежде всего речь идет об UVA-лучах. Они не вызывают мгновенных ожогов, поэтому их воздействие легко недооценить. Именно они постепенно разрушают коллагеновые волокна, из-за чего кожа становится менее эластичной, появляются мелкие морщинки, а тон лица теряет равномерность.

Почему SPF-защита должна присутствовать у всех

Косметолог Малгожата Мисеюк подчеркивает, что солнцезащитный крем должен стать таким же привычным этапом утреннего ухода, как очищение или нанесение увлажняющего крема. Неважно, планируете ли вы длительную прогулку или большую часть дня проведете в офисе. Определенная доза ультрафиолета все равно попадает на открытые участки кожи.

Впрочем, даже те, кто регулярно пользуется средствами с SPF, часто допускают еще одну ошибку — наносят их недостаточно. В результате кожа получает меньшую защиту, чем предполагает SPF.

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Специалисты советуют использовать примерно одну чайную ложку средства для лица, шеи и зоны декольте. Если такое количество кажется слишком большим, есть простой способ.

Нанесите крем двумя тонким слоями с интервалом в несколько минут. Так средство распределится более равномерно и не создаст ощущения тяжелой маски на лице.

Еще один ориентир — так называемый метод двух пальцев.

Достаточно выдавить полоски крема по всей длине указательного и среднего пальцев. Для большинства солнцезащитных средств этого хватает, чтобы покрыть лицо и шею.

Пасмурная погода также не является поводом отказываться от SPF. Облака не блокируют ультрафиолет полностью, а потому процесс фотостарения продолжается независимо от того, видите ли вы солнце. Из-за отсутствия жары многие люди просто забывают о защите, хотя именно такая мелочь с годами может заметно повлиять на состояние кожи.

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