Як правильно користуватися SPF: помилка майже всіх

Сонце, дівчина наносить крем на обличчя. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Багато хто згадує про сонцезахисний крем лише перед поїздкою на море або в розпал літа. Проте саме така звичка часто стає причиною того, що шкіра швидше втрачає пружність і раніше покривається зморшками. Косметологи пояснюють, чому SPF варто використовувати щодня, навіть коли за вікном похмуро.

Про це розповість Новини.LIVE з посиланням на коментар косметологині Малгожати Місеюк у коментарі kobieta.interia.pl.

Сонячне випромінювання діє на шкіру не лише в спеку. Навіть якщо небо затягнуте хмарами, частина ультрафіолетових променів продовжує проникати крізь них. Насамперед ідеться про UVA-промені. Вони не викликають миттєвих опіків, тому їхній вплив легко недооцінити. Саме вони поступово руйнують колагенові волокна, через що шкіра стає менш еластичною, з'являються дрібні зморшки, а тон обличчя втрачає рівномірність.

Чому SPF-захист має бути присутній у всіх

Косметологиня Малгожата Місеюк наголошує, що сонцезахисний крем має бути таким самим звичним етапом ранкового догляду, як очищення чи нанесення зволожувального крему. Не має значення, чи плануєте ви тривалу прогулянку, чи більшу частину дня проведете в офісі. Певна доза ультрафіолету все одно потрапляє на відкриті ділянки шкіри.

Втім, навіть ті, хто регулярно користується SPF, часто припускаються ще однієї помилки — наносять його замало. У результаті шкіра отримує менший захист, ніж передбачає SPF.

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Нанесіть крем у два тонкі шари з інтервалом у кілька хвилин. Так засіб рівномірніше розподілиться і не створить відчуття важкої маски на обличчі.

Ще один орієнтир — так званий метод двох пальців.

Достатньо видавити смужки крему по всій довжині вказівного та середнього пальців. Для більшості сонцезахисних засобів цього вистачає, щоб покрити обличчя та шию.

Похмура погода також не є приводом відмовлятися від SPF. Хмари не блокують ультрафіолет повністю, а тому процес фотостаріння триває незалежно від того, чи бачите ви сонце. Через відсутність спеки багато людей просто забувають про захист, хоча саме така дрібниця з роками може помітно вплинути на стан шкіри.

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