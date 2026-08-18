Кондиціонер для волосся з домашніх інгредієнтів: як його приготувати

Дівчина тримає в руках кондиціонер для волосся. Фото: magnific

Кондиціонер потрібен не лише для того, щоб волосся було приємним на дотик. Після миття він допомагає зробити пасма м'якшими, полегшує розчісування та додає їм гладкості. Зокрема, такий догляд просто необхідний для сухого, ламкого або неслухняного волосся.

Новини.LIVE розповість, як приготувати кондиціонер вдома.

Домашній кондиціонер можна приготувати з кількох простих продуктів. Наприклад, для сухого волосся підійде суміш з медом та оливковою олією, а для жирного — легший склад із лимонним соком і м'ятою. Також важливо наносити такі засоби на довжину волосся та не використовувати їх, якщо шкіра реагує на якийсь із компонентів.

Кондиціонер для сухого та пошкодженого волосся

Якщо волосся часто ламається, пушиться або є пересушеним, можна спробувати просту суміш на основі меду та оливкової олії. Обидва компоненти роблять волосся більш гладким і допомагають йому мати доглянутіший вигляд.

Що знадобиться:

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2 ст. ложки меду;

3 ст. ложки оливкової олії;

1 ст. ложка яблучного оцту;

½ склянки води або теплого трав'яного відвару.

Як приготувати:

З'єднайте мед з оливковою олією в невеликій ємності. Злегка підігрійте суміш на водяній бані. Вона має бути теплою, але не гарячою. Додайте яблучний оцет і воду. Перемішайте до однорідності. Після миття шампунем нанесіть суміш на вологе волосся. Особливу увагу приділіть довжині та кінчикам. Залиште засіб приблизно на 5–10 хвилин. Ретельно змийте теплою водою.

Після такого догляду волосся може стати кращим на вигляд. Однак оцет та інші кислі компоненти можуть подразнювати чутливу шкіру, тому краще не наносити цей склад на шкіру голови.

Кондиціонер для жирного волосся

Для волосся, яке швидко втрачає свіжість, краще обирати легкі засоби. Один із простих варіантів — суміш води, лимонного соку, яблучного оцту та м'яти.

Що знадобиться:

½ склянки води;

1 ст. ложка свіжого лимонного соку;

1 ч. ложка яблучного оцту;

кілька свіжих листків м'яти.

Якщо хочеться використати ефірну олію м'яти, її не варто наносити на шкіру в чистому вигляді.

Як приготувати:

Налийте воду в невелику ємність. Додайте лимонний сік та яблучний оцет. Покладіть кілька листків м'яти й добре перемішайте. Після миття нанесіть засіб на довжину волосся. Залиште на 3–5 хвилин. Змийте теплою водою.

Такий варіант не обтяжує волосся і залишає після себе відчуття свіжості. Водночас домашній кондиціонер не замінює повноцінний догляд за жирною шкірою голови. Якщо волосся дуже швидко стає жирним, причину варто шукати не лише в засобах для догляду.

Перед використанням будь-якого домашнього засобу варто переконатися, що на його компоненти немає алергії або іншої небажаної реакції. Не наносіть суміші на подразнену чи пошкоджену шкіру.

Раніше ми писали про те, що стилісти не радять робити з волоссям перед походом в салон, якщо зібралися фарбуватися. Зокрема, потрібно бути обережними з засобами для укладання.

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