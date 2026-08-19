Почему волосы могут оставаться грязными после мытья: ошибки в уходе

Девушка наносит средство по уходу за волосами. Фото: magnific

Если после мытья волосы уже через несколько часов становятся жирными, причина не обязательно кроется в коже головы. Причина может заключаться в самом уходе. Неподходящий вам шампунь, избыточное количество бальзама или плохо смытое средство способны сделать пряди тяжелыми и неопрятными.

Новини.LIVE расскажет подробнее, на что именно следует обратить внимание.

Шампунь может не подходить

Шампунь нужно подбирать не только по типу волос, но и с учетом состояния кожи головы. Если она быстро жирнеет, слишком питательное или увлажняющее средство может утяжелять корни.

Для жирной кожи головы можно обратить внимание на шампуни с салициловой кислотой или серой. Они помогают очищать кожу и удалять избыток себума.

Если же после смены шампуня волосы стали быстрее жирнеть, средство лучше заменить. Не стоит использовать продукт только потому, что он предназначен для сухих или поврежденных волос.

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Шампунь нужно хорошо смывать

Остатки средства на волосах также могут влиять на их внешний вид. Особенно это касается густых прядей, с которых пену не всегда удается смыть с первого раза.

Во время мытья шампунь следует хорошо распределить у корней, а затем тщательно промыть волосы водой. При необходимости шампунь можно нанести дважды: особенно если волосы очень жирные или на них много средств для укладки.

Бальзам наносится не на корни

Бальзам, кондиционер и маску не нужно наносить на кожу головы, если производитель не указал иное. Для большинства средств достаточно распределить их по длине волос.

Нанесенный на корни бальзам может утяжелить пряди. Из-за этого даже чистые волосы станут прилипшими и жирными.

Также не стоит держать маску дольше, чем указано в инструкции. Если после ее нанесения появились зуд или жжение, средство нужно смыть.

Время мытья тоже имеет значение

Людям, у которых волосы быстро жирнеют, может быть удобнее мыть голову в первой половине дня. Тогда после пробуждения не придется снова освежать волосы, а их чистый вид сохранится дольше.

Итак, если после мытья волосы остаются жирными, стоит начать с простого: пересмотреть шампунь, не наносить бальзам на корни и тщательнее смывать средства. Часто именно эти мелочи имеют большое значение.

Ранее мы писали о том, сколько раз в неделю рекомендуется мыть волосы. Но учитывайте, что это приблизительные ориентиры и в первую очередь всегда нужно смотреть на состояние своих волос.

Также Новини.LIVE сообщали, как бороться с пушистыми волосами. Результатом этого часто становятся укладки с помощью фена.