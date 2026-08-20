Що додати у догляд, щоб волосся довше залишалося чистим і росло швидше: 2 компоненти

Дівчина наносить шампунь на волосся. Фото: magnific

Багато хто миє голову через день, а іноді й щодня, бо вже наступного ранку корені втрачають свіжість. Особливо це помітно влітку або після тренувань. Тому буде корисно знати усім, які саме компоненти можна додати до домашнього догляду та чого краще не робити, щоб не пересушити шкіру голови.

Редакція Новини.LIVE поділиться важливою інформацією з цього приводу.

Що додати в шампунь, щоб волосся довше залишалося чистим

Ефірна олія розмарину

Розмаринову олію часто використовують у догляді за шкірою голови. Вона може бути цікавою не стільки для боротьби з жирністю, скільки як додатковий компонент у догляді за волоссям. Дослідження за участю людей показували, що регулярне використання розмаринової олії може позитивно впливати на ріст волосся, хоча називати її швидкодійним засобом не варто.

Також є інший важливий нюанс, який варто знати: чисту ефірну олію не потрібно наносити на шкіру голови або просто додавати у флакон із шампунем. Вона концентрована й може спричинити подразнення. Безпечніше використовувати готові засоби для волосся, у складі яких уже є розмаринова олія у відповідній концентрації.

Косметичне вугілля — для глибокого очищення

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Якщо на коренях швидко накопичується жир, а волосся здається важким уже наступного дня після миття, можна час від часу додавати до догляду засоби з косметичним вугіллям. Воно допомагає абсорбувати надлишок шкірного сала та очистити шкіру голови від залишків стайлінгу й інших забруднень.

Для домашнього варіанту можна розтовкти 1–2 таблетки активованого вугілля та змішати їх із невеликою кількістю шампуню безпосередньо перед миттям. Таку процедуру не варто робити щодня — достатньо приблизно раз на тиждень. Проте якщо шкіра голови суха, чутлива або схильна до подразнення, краще не експериментувати з таким очищенням.

Взагалі трихологи радять насамперед обирати шампунь відповідно до типу шкіри голови, добре промивати корені й не наносити кондиціонер безпосередньо на них. А якщо жирність раптово посилилася, з’явилися свербіж або лупа, варто звернутися до дерматолога чи трихолога.

Раніше ми писали про те, чи варто мити волосся безпосередньо перед фарбуванням. Насправді перед цим не обов’язково кілька днів не мити голову — важливіше, щоб на волоссі не залишалося великої кількості засобів для укладання.

Також Новини.LIVE повідомляли, що влітку часто можна почути думку, що волосся росте швидше завдяки теплу, сонцю та більшій кількості вітаміну D. Насправді на швидкість його росту впливає значно більше чинників, а сезонність не є єдиним визначальним фактором.