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Главная Мода Чтобы реже мыть голову: какие компоненты должны быть в шампуне

Чтобы реже мыть голову: какие компоненты должны быть в шампуне

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 10:30
Что добавить в уход, чтобы волосы дольше оставались чистыми и росли быстрее: 2 компонента
Девушка наносит шампунь на волосы. Фото: magnific

Многие моют голову через день, а иногда и каждый день, потому что уже на следующее утро корни теряют свежесть. Особенно это заметно летом или после тренировок. Поэтому всем будет полезно знать, какие именно компоненты можно добавить в домашний уход и чего лучше не делать, чтобы не пересушить кожу головы.

Редакция Новини.LIVE поделится важной информацией по этому поводу.

Что добавить в шампунь, чтобы волосы дольше оставались чистыми

Эфирное масло розмарина

Масло розмарина часто используют в уходе за кожей головы. Оно может быть интересно не столько для борьбы с жирностью, сколько в качестве дополнительного компонента в уходе за волосами. Исследования с участием людей показывали, что регулярное использование розмаринового масла может положительно влиять на рост волос, хотя называть его быстродействующим средством не стоит.

  • Также есть еще один важный нюанс, о котором стоит знать: чистое эфирное масло не следует наносить на кожу головы или просто добавлять во флакон с шампунем. Оно концентрированное и может вызвать раздражение. Безопаснее использовать готовые средства для волос, в составе которых уже есть розмариновое масло в соответствующей концентрации.

Косметический уголь — для глубокого очищения

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Если у корней быстро скапливается жир, а волосы кажутся тяжелыми уже на следующий день после мытья, можно время от времени добавлять в уход средства с косметическим углем. Оно помогает абсорбировать излишки кожного сала и очистить кожу головы от остатков стайлинга и других загрязнений.

  • Для домашнего варианта можно растолочь 1–2 таблетки активированного угля и смешать их с небольшим количеством шампуня непосредственно перед мытьем. Такую процедуру не стоит проводить ежедневно — достаточно примерно раз в неделю. Однако если кожа головы сухая, чувствительная или склонна к раздражению, лучше не экспериментировать с таким очищением.

Вообще трихологи советуют в первую очередь выбирать шампунь в соответствии с типом кожи головы, хорошо промывать корни и не наносить кондиционер непосредственно на них. А если жирность внезапно усилилась, появились зуд или перхоть, стоит обратиться к дерматологу или трихологу.

Ранее мы писали о том, стоит ли мыть волосы непосредственно перед окрашиванием. На самом деле перед этим не обязательно несколько дней не мыть голову — важнее, чтобы на волосах не оставалось большого количества средств для укладки.

Также Новини.LIVE сообщали, что летом часто можно услышать мнение, что волосы растут быстрее благодаря теплу, солнцу и большему количеству витамина D. На самом деле на скорость их роста влияет гораздо больше факторов, а сезонность не является единственным определяющим фактором.

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Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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