Чтобы цвет не тускнел: правила ухода за окрашенными волосами

У девушки красивые волосы. Фото: magnific

Окрашивание помогает быстро изменить цвет волос, но после процедуры пряди требуют немного иного ухода. Они могут стать более сухими, ломаться при расчесывании и быстрее терять блеск. Разбираемся, что стоит изменить в обычной рутине, чтобы волосы дольше оставались ухоженными.

Новини.LIVE расскажет о правильном уходе за окрашенными волосами.

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После окрашивания не нужно скупать весь ассортимент средств для волос. Достаточно пересмотреть то, чем вы пользуетесь сейчас, и обратить внимание на несколько моментов. Прежде всего — на очищение, увлажнение и защиту от высокой температуры. Именно эти этапы чаще всего влияют на то, как будут выглядеть волосы через несколько недель после окрашивания.

Не пересушивайте волосы во время мытья

Если после мытья пряди становятся жесткими, путаются и трудно расчесываются, возможно, шампунь слишком агрессивен для ваших волос.

После окрашивания можно выбрать шампунь без сульфатов. Но ориентироваться только на надпись на флаконе не стоит. Обладательницам жирной кожи головы может потребоваться более тщательное очищение, если волосы быстро теряют свежесть. В таком случае мягкий шампунь можно чередовать со средством, которое лучше удаляет себум и остатки стайлинга.

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Кондиционер нужен после каждого мытья

После окрашивания волосы часто становятся более пористыми, поэтому быстрее теряют влагу и сильнее реагируют на трение. Кондиционер помогает сделать пряди более гладкими, облегчает расчесывание и снижает риск повредить их во время сушки.

Маску при этом не нужно наносить ежедневно. Ее можно использовать несколько раз в неделю, если волосы сухие, осветленные или стали ломкими после процедуры. Средство следует наносить преимущественно на длину и кончики, не затрагивая корни, если это не предусмотрено его составом.

Используйте термозащиту

Регулярное использование фена, плойки или утюжка создает дополнительную нагрузку на волосы. После окрашивания они становятся более уязвимыми к высокой температуре, поэтому перед укладкой стоит использовать термозащитное средство.

Также не стоит мыть голову очень горячей водой, активно выкручивать мокрые пряди полотенцем или сразу браться за расческу. Влажные волосы легче повредить, поэтому лучше сначала осторожно промокнуть их полотенцем и дать немного подсохнуть.

Окрашенным волосам нужен регулярный уход, и если подобрать подходящие средства для мытья, кондиционирования и укладки, пряди дольше будут оставаться гладкими и ухоженными, а цвет будет тускнеть медленнее.

Ранее мы писали о том, каковы могут быть причины электризации волос после мытья. Это частое явление у женщин, но и с ним можно справиться.

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