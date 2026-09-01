Щоб колір не тьмянів: правила догляду за фарбованим волоссям

Гарне волосся у дівчини. Фото: magnific

Фарбування допомагає швидко змінити колір волосся, але після процедури пасма потребують трохи іншого догляду. Вони можуть стати сухішими, ламатися під час розчісування та швидше втрачати блиск. Розбираємося, що варто змінити у звичайній рутині, щоб волосся довше залишалося доглянутим.

Новини.LIVE розповість про правильний догляд за фарбованим волоссям.

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Після фарбування не потрібно скуповувати весь асортимент засобів для волосся. Достатньо переглянути те, чим ви користуєтеся зараз, і звернути увагу на кілька моментів. Найперше — на очищення, зволоження та захист від високої температури. Саме ці етапи найчастіше впливають на те, який вигляд волосся матиме через кілька тижнів після фарбування.

Не пересушуйте волосся під час миття

Якщо після миття пасма стають жорсткими, плутаються і важко розчісуються, шампунь може бути для них занадто агресивним для вашого волосся.

Після фарбування можна обрати шампунь без сульфатів. Але орієнтуватися лише на напис на флаконі не варто. Власницям жирної шкіри голови може знадобитися більш ретельне очищення, якщо волосся швидко втрачає свіжість. У такому випадку м’який шампунь можна чергувати із засобом, який краще видаляє себум і залишки стайлінгу.

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Кондиціонер потрібен після кожного миття

Після фарбування довжина часто стає більш пористою, тому волосся швидше втрачає вологу і сильніше реагує на тертя. Кондиціонер допомагає зробити пасма гладкішими, полегшує розчісування та зменшує ризик пошкодити їх під час сушіння.

Маску при цьому не потрібно наносити щодня. Її можна використовувати кілька разів на тиждень, якщо волосся сухе, освітлене або стало ламким після процедури. Засіб варто наносити переважно на довжину та кінчики, не зачіпаючи корені, якщо цього не передбачає його склад.

Використовуйте термозахист

Регулярне використання фена, плойки або праски створює додаткове навантаження на волосся. Після фарбування воно стає більш вразливим до високої температури, тому перед укладанням варто використовувати термозахисний засіб.

Також не варто мити голову дуже гарячою водою, активно викручувати мокрі пасма рушником або одразу братися за щітку. Вологе волосся легше пошкодити, тому краще спочатку обережно промокнути його рушником і дати трохи підсохнути.

Фарбованому волоссю потрібен регулярний догляд і якщо підібрати відповідні засоби для миття, кондиціонування та укладання, пасма довше залишатимуться гладкими та доглянутими, а колір повільніше тьмянітиме.

Раніше ми писали про те, які можуть причини елетризації волосся після його миття. Це часте явище у жінок, але і з ним можна впоратися.

Також Новини.LIVE повідомляли, як правильно обрати шампунь для волосся. Для цього потрібно звернути увагу на деякі компоненти в засобі, які можуть відігравати ключову роль в догляді за пасмами.