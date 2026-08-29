Фарбування Instant Highlights замість мелірування: у чому різниця між техніками

Фарбування волосся. Фото: magnific

Техніка фарбування Instant Highlights швидко набирає популярності серед тих, хто хоче додати волоссю світлих пасом. Техніка схожа на мелірування, але має одну важливу відмінність: для прискорення освітлення пасом майстер використовує спеціальний нагрівальний інструмент. Завдяки цьому вся процедура займає менше часу.

Новини.LIVE розповість детальніше про цей варіант фарбування.

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Техніка фарбування Instant Highlights

Процедура займає близько 45–60 хвилин. Для порівняння, класичне мелірування зазвичай потребує більше часу.

Спочатку майстер відділяє потрібне пасмо, кладе його на спеціальну фольгу та наносить освітлювальний крем. Потім накриває пасмо ще одним шматком фольги й обробляє його спеціальним нагрівальним інструментом приблизно 30 секунд. За потреби після цього освітлювальний склад може залишатися на волоссі ще певний час.

Нагрівання активує спеціальний освітлювальний склад і скорочує час його роботи. Інструмент нагрівається приблизно до 140 °C, тому майстру важливо контролювати температуру та час обробки. При цьому для Instant Highlights використовують спеціально розроблений склад і фольгу, а не звичайну праску для волосся.

Техніка фарбування Instant Highlights. Фото з Instagram

Instant Highlights не обов'язково робити на всій голові. Можна освітлити кілька пасом біля обличчя, додати легкі світлі акценти або освіжити вже наявний balayage. У результаті можна отримати ефект пасом, ніби вони трохи вигоріли на сонці.

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За один сеанс волосся можна освітлити приблизно на шість тонів. Але точний результат залежить від початкового кольору та стану волосся. На темному волоссі ступінь освітлення підбирають залежно від бажаного результату, щоб додати світлих переливів без різкої зміни кольору.

Гарне фарбування. Фото з Instagram

Після освітлення за потреби може знадобитися тонування. Відтінок підбирають залежно від бажаного результату — він може бути холодним, бежевим, золотистим або іншим.

Хоча набори для Instant Highlights можна знайти у продажу, робити таке фарбування самостійно не варто. Тут важливо правильно працювати з освітлювальним складом, фольгою та спеціальним нагрівальним інструментом. Тому процедуру краще довірити професійному перукарю.

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