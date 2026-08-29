Окрашивание Instant Highlights вместо мелирования: в чем разница между этими техниками

Окрашивание волос. Фото: magnific

Техника окрашивания Instant Highlights быстро набирает популярность среди тех, кто хочет добавить в волосы светлые пряди. Эта техника похожа на мелирование, но имеет одно важное отличие: для ускорения осветления прядей мастер использует специальный нагревательный инструмент. Благодаря этому вся процедура занимает меньше времени.

Новини.LIVE расскажет подробнее об этом варианте окрашивания.

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Техника окрашивания Instant Highlights

Процедура занимает около 45–60 минут. Для сравнения: классическое мелирование обычно требует больше времени.

Сначала мастер отделяет нужную прядь, укладывает ее на специальную фольгу и наносит осветляющий крем. Затем накрывает прядь еще одним куском фольги и обрабатывает ее специальным нагревательным инструментом примерно 30 секунд. При необходимости после этого осветляющий состав может оставаться на волосах еще некоторое время.

Нагрев активирует специальный осветляющий состав и сокращает время его действия. Инструмент нагревается примерно до 140 °C, поэтому мастеру важно контролировать температуру и время обработки. При этом для Instant Highlights используют специально разработанный состав и фольгу, а не обычный утюжок для волос.

Техника окрашивания Instant Highlights. Фото из Instagram

Instant Highlights не обязательно делать на всей голове. Можно осветлить несколько прядей возле лица, добавить легкие светлые акценты или освежить уже имеющийся balayage. В результате можно получить эффект прядей, будто они немного выгорели на солнце.

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За один сеанс волосы можно осветлить примерно на шесть тонов. Но точный результат зависит от исходного цвета и состояния волос. На темных волосах степень осветления подбирают в зависимости от желаемого результата, чтобы добавить светлых переливов без резкого изменения цвета.

Красивое окрашивание. Фото из Instagram

После осветления при необходимости может потребоваться тонирование. Оттенок подбирают в зависимости от желаемого результата — он может быть холодным, бежевым, золотистым или другим.

Хотя наборы для Instant Highlights можно найти в продаже, делать такое окрашивание самостоятельно не стоит. Здесь важно правильно работать с осветляющим составом, фольгой и специальным нагревательным инструментом. Поэтому процедуру лучше доверить профессиональному парикмахеру.

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