Медовая маска для волос: как сделать волосы светлее в домашних условиях

Окрашивание волос. Фото: magnific

Хочется немного осветлить волосы, но нет желание портить их очередным окрашиванием? Вместо краски можно попробовать медовую маску. Она не превратит темные волосы в блонд, зато способна придать светлым прядям теплый золотистый оттенок.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на OBOZ.UA.

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Что мед делает с волосами

Мед для осветления волос использовали еще тогда, когда о современных красках и порошках для обесцвечивания никто не знал. Его наносили на пряди и оставляли надолго, надеясь получить чуть более светлый цвет.

В меде содержатся ферменты, которые после смешивания с водой могут способствовать образованию небольшого количества перекиси водорода. Этого недостаточно для резкого осветления, но при длительном контакте с волосами оттенок действительно может немного измениться.

Такой рецепт можно попробовать обладательницам светлых или русых волос. На них золотистый отблеск будет заметнее. На темно-каштановых и черных прядях, скорее всего, ничего кардинального не произойдет.

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Кстати, после медовой маски волосы часто кажутся более мягкими, ведь мед помогает удерживать влагу. Но воспринимать его как средство, способное вылечить секущиеся или сильно поврежденные пряди, не стоит.

Как приготовить медовую маску

Возьмите столовую ложку меда и две столовые ложки воды. Хорошо перемешайте, чтобы мед стал жиже, и нанесите смесь на чистые влажные волосы. Распределите ее по всей длине, уделяя особое внимание тем прядям, которые хотите осветлить.

С такой маской придется побыть довольно долго — ее оставляют на несколько часов. Затем в смесь можно добавить чайную ложку лимонного сока, нанести ее еще раз и подержать примерно час. После этого волосы тщательно промывают теплой водой.

А вот с лимоном нужно быть осторожнее. Он часто фигурирует в домашних рецептах для осветления, но волосы после него могут стать более сухими. Если пряди уже ломкие, тонкие или недавно перенесли окрашивание, лучше не добавлять лимон вовсе.

Ранее мы писали о том, что медовый блонд, который часто ассоциируется с образами Бейонсе, снова набирает популярность. Теплый оттенок можно сочетать с естественным цветом у корней, чтобы отростание не было так заметно.

Также Новини.LIVE сообщали, что после окрашивания волосы быстрее теряют влагу, блеск и насыщенность цвета. Чтобы оттенок дольше оставался свежим, а пряди не становились сухими и ломкими, придется немного изменить привычный уход.