Можно забыть о частых посещениях парикмахера: модная окраска волос, как у Бейонсе

Окрашивание волос. Фото: magnific

Медовый блонд снова привлекает внимание — на этот раз благодаря ностальгии по эстетике 2000-х и образам Бейонсе. Теплый оттенок, который певица годами делала частью своего стиля, возвращается в тренды. Это тот самый цвет волос, который дольше обходится без частого обновления у корней.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.Media расскажет подробнее об этом модном окрашивании.

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Медовый блонд в стиле Бейонсе

Медовый блонд — одна из тех деталей образа, по которым Бейонсе легко узнать даже без сценического костюма. Этот оттенок сопровождает певицу еще с 2000-х: она могла становиться светлее, темнее, переходить на брюнетку, но теплый блонд снова появлялся в ее образах. Теперь подобную окраску все чаще можно увидеть и в соцсетях.

Медовый оттенок интересен тем, что не выглядит однородно. В нем могут быть золотистые, карамельные и чуть более темные пряди. Именно эта разница между оттенками визуально придает волосам объем. Даже если пряди не стали гуще, прическа может казаться более пышной.

Также не нужно постоянно поддерживать идеально холодный тон. Платиновые и пепельные оттенки часто требуют регулярного тонирования, ведь нежелательная желтизна быстро становится заметной. В медовом блонде теплота как раз является частью замысла, поэтому небольшое изменение цвета со временем не становится проблемой.

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Но это не значит, что окрашивание можно сделать один раз и забыть о нем. На темных волосах для такого результата обычно требуется осветление. Мастер может использовать балаяж или Airtouch, оставив у корней более естественный цвет. Тогда отростание не создает резкой границы между натуральными и окрашенными волосами, и цвет не нужно будет обновлять каждый месяц.

Если волосы уже светлые, задача может оказаться проще: нужный медовый оттенок достигается тонированием. Здесь важно не превратить теплый блонд в обычный желтый. Именно поэтому оттенок лучше подбирать под естественный цвет волос, тон кожи и цвет глаз, а не просто показывать мастеру фотографию Бейонсе.

Именно так медовый блонд и смотрится лучше всего — не как буквальная копия чужого образа, а как его адаптация. Кому-то подойдет почти карамельный тон, кому-то — более светлый золотистый, а кому-то достаточно нескольких теплых прядей вокруг лица.

Ранее мы писали о том, что окрашенные волосы могут терять блеск и цвет значительно быстрее, чем хотелось бы. Чтобы не спешить с повторным окрашиванием, стоит немного изменить привычный уход — несколько деталей действительно имеют значение.

Также Новини.LIVE сообщали, можно ли выдергивать седой волос, как только он становится заметным. Казалось бы, что может случиться с одним волосом, но такая привычка имеет последствия, о которых стоит знать.