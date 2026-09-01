Можна забути про часті походи до перукаря: трендове фарбування волосся як у Бейонсе

Фарбування волосся. Фото: magnific

Медовий блонд знову привертає увагу — цього разу завдяки ностальгії за естетикою 2000-х і образам Бейонсе. Теплий відтінок, який співачка роками робила частиною свого стилю, повертається у тренди. Це те саме фарбування волосся, яке може довше обходитися без частого оновлення біля коренів.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Ukr.Media розповість детальніше про це трендове фарбування.

Реклама

Медовий блонд в стилі Бейонсе

Медовий блонд — одна з тих деталей образу, за якими Бейонсе легко впізнати навіть без сценічного костюма. Відтінок супроводжує співачку ще з 2000-х: вона могла ставати світлішою, темнішою, переходити на брюнетку, але теплий блонд знову з’являвся у її образах. Тепер схоже фарбування дедалі частіше можна побачити й у соцмережах.

Медовий відтінок цікавий тим, що не має плаского вигляду. У ньому можуть бути золотисті, карамельні та трохи темніші пасма. Саме ця різниця між відтінками візуально додає волоссю об’єму. Навіть якщо пасма не стали густішими, зачіска може здаватися пишнішою.

Також не потрібно постійно підтримувати ідеально холодний тон. Платинові та попелясті відтінки часто потребують регулярного тонування, адже небажана жовтизна швидко стає помітною. У медовому блонді тепло саме є частиною задуму, тому невелика зміна кольору з часом не стає проблемою.

Читайте також:

Але це не означає, що фарбування можна зробити один раз і забути про нього. На темному волоссі для такого результату зазвичай потрібне освітлення. Майстер може використати балаяж або Airtouch, залишивши біля коренів природніший колір. Тоді відростання не дає різкої межі між натуральним і фарбованим волоссям, і колір не потрібно буде оновлювати щомісяця.

Якщо волосся вже світле, завдання може бути простішим: потрібного медового нюансу досягають тонуванням. Тут важливо не перетворити теплий блонд на звичайний жовтий. Саме тому відтінок краще підбирати під природний колір волосся, тон шкіри та колір очей, а не просто показувати майстру фотографію Бейонсе.

Саме так медовий блонд і працює найкраще — не як буквальна копія чужого образу, а як його адаптація. Комусь підійде майже карамельний тон, комусь — світліший золотистий, а комусь достатньо кількох теплих пасом навколо обличчя.

Раніше ми писали про те, що фарбоване волосся може втрачати блиск і колір значно швидше, ніж хочеться. Щоб не поспішати з повторним фарбуванням, варто трохи змінити звичний догляд — кілька деталей справді мають значення.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи можна висмикувати сиву волосину, щойно вона стає помітною. Здавалося б, що може статися з однією волосиною, але така звичка має наслідки, про які варто знати.