Коли одного флакона замало: 5 ароматів для осені

Квіти, флакони з парфумами. Фото: magnific

У прохолодну погоду хочеться більш теплих і насичених ароматів. Тому на перший план виходять композиції із сандалом, ваніллю, амброю, пачулі та мускусом. Втім, обмежуватися лише пряними й деревними запахами не варто. Для осені підходять і квіткові, фруктові композиції. Тут усе залежить від того, який аромат вам подобається і наскільки насиченим має бути його звучання.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на In Journal.

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Парфумерна мода щороку поповнюється новинками. Та є аромати, які не втрачають популярності роками. Саме на них можна звернути увагу, коли не хочеться експериментувати з незнайомими композиціями.

Які парфуми спробувати цієї осені

Gucci Mémoire d'une Odeur

Цей аромат побудований на поєднанні квіткових і трохи землистих нот. На початку відчуваються ромашка та гіркий мигдаль. Потім до них приєднуються жасмин і мускус. У шлейфі залишаються кедр, ваніль і сандал. Завдяки такому поєднанню аромат звучить тепло, тому добре пасує прохолодній погоді.

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Dior J'adore

J'adore підійде тим, хто любить виразні аромати, які довго залишаються на шкірі. У композиції можна почути троянду, жасмин самбак, іланг-іланг, туберозу та сандалове дерево. Особливість цього парфуму в тому, що на різній шкірі він може розкриватися по-різному. Тому перед покупкою його варто протестувати саме на собі, а не орієнтуватися лише на запах із блотера.

Chanel Gabrielle

Gabrielle — квітковий аромат Chanel із насиченим і водночас елегантним звучанням. Його створив парфумер Олів’є Польж. У композиції немає однієї конкретної квітки, яка визначала б увесь аромат. Саме тому Gabrielle часто описують як образ вигаданої квітки — такої, якої не існує в природі.

Fenty Beauty Fenty

Fenty став першим ароматом у парфумерній лінійці бренду Ріанни. Спочатку композиція розкривається чорницею та мандарином. Після цього стають помітні болгарська троянда, герань і магнолія. У базі залишаються ваніль, мускус і пачулі. Таке поєднання робить аромат одночасно фруктовим, квітковим і теплим.

YSL Beauty Black Opium

Black Opium давно асоціюється з насиченим запахом кави. Саме кавова нота є однією з головних у композиції. Поступово аромат доповнюють жасмин, рожевий перець, ваніль, пачулі та квітка апельсина. Завдяки такому поєднанню він добре вписується в осінню пору, коли хочеться більш глибоких і помітних запахів.

Парфуми 90-х знову повертаються

Цієї осені увагу привертають не тільки сучасні аромати. У моду знову повертаються парфуми, які були популярними у 1990-х. Серед них — Calvin Klein CK One, Issey Miyake L'Eau d'Issey, Clinique Happy, Gucci Rush і Dolce & Gabbana Light Blue. Інтерес до таких ароматів підживлюють соцмережі та мода на речі й образи з минулих десятиліть.

Тож восени можна не обмежуватися лише новими парфумами. Перевірена часом класика теж може стати вдалим доповненням до сезонного образу.

Раніше ми писали про те, що парфуми Armani не прив’язані до одного стилю чи віку — у лінійці є свіжі, квіткові, солодкі та насичені композиції. Водночас багато ароматів бренду легко впізнати за стриманим звучанням без надмірної солодкості чи важких нот, тому деякі з них роками залишаються популярними.

Також Новини.LIVE повідомляли, що восени парфуми можуть звучати інакше, ніж влітку. На це впливає холодне повітря та сухість шкіри, тому зі зміною сезону варто трохи змінити спосіб нанесення парфумів.