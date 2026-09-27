Когда одного флакона недостаточно: 5 ароматов на осень

Цветы, флаконы с духами. Фото: magnific

В прохладную погоду хочется более теплых и насыщенных ароматов. Поэтому на первый план выходят композиции с сандалом, ванилью, амброй, пачули и мускусом. Впрочем, ограничиваться только пряными и древесными ароматами не стоит. Для осени подходят и цветочные, и фруктовые композиции. Здесь все зависит от того, какой аромат вам нравится и насколько насыщенным должно быть его звучание.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на In Journal.

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Парфюмерная мода каждый год пополняется новинками. Но есть ароматы, которые не теряют популярности годами. Именно на них можно обратить внимание, когда не хочется экспериментировать с незнакомыми композициями.

Какие духи попробовать этой осенью

Gucci Mémoire d'une Odeur

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Этот аромат построен на сочетании цветочных и слегка землистых нот. В начале ощущаются ромашка и горький миндаль. Затем к ним присоединяются жасмин и мускус. В шлейфе остаются кедр, ваниль и сандал. Благодаря такому сочетанию аромат звучит тепло, поэтому хорошо подходит для прохладной погоды.

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Dior J'adore

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J'adore подойдет тем, кто любит выразительные ароматы, которые долго держатся на коже. В композиции можно уловить ноты розы, жасмина самбак, иланг-иланга, туберозы и сандалового дерева. Особенность этого парфюма в том, что на разной коже он может раскрываться по-разному. Поэтому перед покупкой его стоит протестировать именно на себе, а не ориентироваться только на запах с блотера.

Chanel Gabrielle

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Gabrielle — цветочный аромат Chanel с насыщенным и в то же время элегантным звучанием. Его создал парфюмер Оливье Польж. В композиции нет одного конкретного цветка, который определял бы весь аромат. Именно поэтому Gabrielle часто описывают как образ вымышленного цветка — такого, которого не существует в природе.

Fenty Beauty Fenty

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Fenty стал первым ароматом в парфюмерной линейке бренда Рианны. Сначала композиция раскрывается нотами черники и мандарина. Затем становятся заметны болгарская роза, герань и магнолия. В базе остаются ваниль, мускус и пачули. Такое сочетание делает аромат одновременно фруктовым, цветочным и теплым.

YSL Beauty Black Opium

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Black Opium давно ассоциируется с насыщенным ароматом кофе. Именно кофейная нота является одной из главных в композиции. Постепенно аромат дополняют жасмин, розовый перец, ваниль, пачули и цветок апельсина. Благодаря такому сочетанию он хорошо вписывается в осеннее время, когда хочется более глубоких и заметных ароматов.

Парфюмы 90-х снова возвращаются

Этой осенью внимание привлекают не только современные ароматы. В моду снова возвращаются духи, которые были популярны в 1990-х. Среди них — Calvin Klein CK One, Issey Miyake L'Eau d'Issey, Clinique Happy, Gucci Rush и Dolce & Gabbana Light Blue. Интерес к таким ароматам подпитывают соцсети и мода на вещи и образы из прошлых десятилетий.

Поэтому осенью можно не ограничиваться только новыми духами. Проверенная временем классика тоже может стать удачным дополнением к сезонному образу.

Ранее мы писали о том, что духи Armani не привязаны к одному стилю или возрасту — в линейке есть свежие, цветочные, сладкие и насыщенные композиции. В то же время многие ароматы бренда легко узнать по сдержанному звучанию без излишней сладости или тяжелых нот, поэтому некоторые из них годами остаются популярными.

Также Новини.LIVE сообщали, что осенью духи могут звучать иначе, чем летом. На это влияют холодный воздух и сухость кожи, поэтому со сменой сезона стоит немного изменить способ нанесения духов.