Духи, которые не успевают поставлять: какой аромат вызвал ажиотаж в Украине

Девушка держит в руках духи. Фото: magnific

Среди новых ароматов, которые сейчас привлекают внимание украинских покупателей, есть духи итальянского бренда Brunello Cucinelli. В Украине представлены женские и мужские духи, а также коллекция унисекс-ароматов Incanti Poetici, цена которой превышает 17 тысяч гривен за один флакон.

О популярности новинок расскажет Новини.LIVE со ссылкой на комментарий "Телеграфу" Людмилы Унинец, менеджера категорийного управления BROCARD по направлению "Парфюмерия".

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По ее словам, среди самых редких парфюмерных новинок покупателей заинтересовали именно ароматы Brunello Cucinelli. Представители бренда внимательно подходят к выбору магазинов и партнеров, где может быть представлена их продукция. Поэтому духи этого бренда не относятся к тем, которые можно увидеть на полках в каждом парфюмерном магазине.

Парфюмированная вода Brunello Cucinelli

В Украине сейчас можно приобрести Brunello Cucinelli Pour Femme для женщин и Pour Homme для мужчин. Оба аромата представлены во флаконах объемом 30 мл. Их цена составляет 5 535 гривен.

Женский аромат построен на сочетании цитрусовых, пряных, цветочных и древесных нот. В начале звучат каштан, апельсиновый цвет, бергамот и мандарин. Розовый перец придает композиции легкую пряность.

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Впоследствии на первый план выходят ветивер и два вида кедра — виргинский и атласский. Они придают аромату более глубокое древесное звучание.

Brunello Cucinelli Pour Femme. Фото с brocard

Финальная часть композиции строится на мускусе, ладане и теплых древесно-амбровых нотах. Среди компонентов также присутствует Ambrox Super, который дополняет аромат нежным оттенком.

В результате Pour Femme сочетает свежие цитрусовые ноты с пряными, древесными и мускусными аккордами. Аромат постепенно меняется на коже: от яркого старта переходит к более спокойному и теплому звучанию.

Ранее мы писали о том, что Джорджио Армани создал не только узнаваемый стиль в одежде, но и целую коллекцию ароматов, которые давно стали классикой. В парфюмерной линейке бренда есть композиции на любой вкус.

Также Новини.LIVE сообщали, что осенью хочется парфюмов с более насыщенным звучанием, поэтому стоит отдать предпочтение композициям с нотками ванили, мускуса, амбры, фруктов и древесины. Среди осенних новинок немало легких и сладких композиций.