Ароматы Джорджио Армани на протяжении многих лет очаровывают женщин: почему их выбирают

Джорджио Армани. Фото: скриншот/YouTube

Легендарный итальянский модельер Джорджио Армани скончался 4 сентября 2025 года в Милане в возрасте 91 года, но его вклад в мир моды никуда не исчез. Одежда, изменившая представление об элегантности, и духи, к которым возвращаются на протяжении многих лет, по-прежнему остаются частью наследия Armani. Его ароматы до сих пор можно увидеть в коллекциях знаменитостей и на полках тех, кто ценит узнаваемую классику.

Редакция Новини.LIVE расскажет, почему духи Джорджио Армани остаются популярными.

Реклама

Аромат, с которого все началось

Первый аромат под названием Giorgio Armani появился в 1982 году. Композицию создал парфюмер Рон Виннеград, а среди ее нот были альдегиды, бергамот, ананас, мята, гальбанум, календула, цикламен, тубероза, орхидея, жасмин, роза, нарцисс, дубовый мох, сандал, амбра, бензоин, мускус и другие аккорды.

Сегодня такой перечень может показаться почти старомодным, но именно в этом и заключалась особенность первого Armani. Зеленый, цветочный и древесный характер делал аромат выразительным, но в то же время элегантным.

Реклама

Появление первого аромата стало важной частью развития парфюмерного направления бренда. Впоследствии у Giorgio Armani появились композиции, которые уже не просто дополняли образ, а становились его отдельной деталью.

Читайте также:

Sì Giorgio Armani

Одним из самых известных женских ароматов бренда стал Sì. Его создание связывают с парфюмеркой Кристин Нажель. Композиция построена на нотах черносмородинового нектара и мандарина в верхних нотах, апельсинового цвета в сердце и теплой ванили в базе. Среди ключевых нот Armani также называет майскую розу, белый мускус и фрезию.

Реклама

Sì легко представить в разных ситуациях. Это не аромат только для вечернего выхода — его можно носить на работу, на встречу с друзьями или на ужин. На коже он раскрывается постепенно, поэтому одна и та же композиция может звучать немного по-разному в зависимости от человека.

Парфюм Sì. Фото: скриншот/YouTube

Почему до сих пор выбирают Armani

В парфюмерии сложно создать аромат, который не утратит актуальности через несколько лет. Джорджио Армани удается сочетать узнаваемость и сдержанность, не перегружая композиции чрезмерной сладостью.

Реклама

Именно поэтому ароматы бренда легко вписываются в разные образы и не привязаны к одной модной эпохе. Они могут меняться вместе с трендами, но при этом оставаться узнаваемыми — и именно это помогает им удерживать внимание поклонников на протяжении многих лет.

Ранее мы писали о том, что с приходом прохладных дней легкие летние духи хочется заменить на более теплые и выразительные композиции. Осенью 2026 года в тренде будут ягодные, ванильные, древесные и даже свежие зеленые ноты — мы собрали пять ароматов, на которые стоит обратить внимание.

Также Новини.LIVE сообщали, что масляные духи и парфюмированная вода по-разному раскрываются на коже и оставляют после себя разный шлейф. Одни больше подходят для тех, кто любит деликатное звучание, другие — для поклонников заметного шлейфа. Разбираемся, в чем разница между ними и какой вариант выбрать.