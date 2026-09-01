Не наносите духи только на запястье: осенью есть решение получше

Девушка наносит духи на тело. Фото: magnific

С наступлением холодов любимые духи могут вдруг начать казаться менее насыщенными. К примеру, еще несколько недель назад аромат хорошо ощущался на коже и оставлял заметный шлейф, а потом его почти не слышно. Причина не обязательно в флаконе — на звучание аромата влияет температура воздуха.

Об этом пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Express.

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В теплую погоду ароматические молекулы быстрее испаряются с кожи и распространяются вокруг. Именно поэтому летом часто достаточно нескольких распылений, чтобы духи хорошо ощущались в течение дня.

Как пользоваться духами осенью

Когда температура понижается, аромат испаряется медленнее. Из-за этого его шлейф может стать менее заметным, а само звучание — казаться более сдержанным. Сами духи при этом не меняются — меняются условия, в которых они раскрываются.

Когда человек перестает чувствовать привычный аромат, первая реакция — нанести еще. Потом еще раз. Так легко переборщить с количеством, хотя проблема вовсе не в том, что духов стало мало.

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Эксперт по ароматам Хетан Сони советует осенью изменить не количество распылений, а зону нанесения. В прохладную погоду аромат может вести себя иначе на открытых участках кожи, поэтому можно попробовать наносить его на более теплые зоны.

Попробуйте наносить духи на грудь, декольте, поясницу или сгиб локтя. Запястья и шея тоже остаются вариантами, но в холодную погоду открытые участки тела остывают быстрее, поэтому аромат может ощущаться не так, как летом.

Помочь аромату дольше оставаться заметным может и одежда. Легкое распыление на кончик шарфа, край свитера или пальто позволяет запаху дольше держаться на ткани. Во время движения аромат постепенно высвобождается, поэтому шлейф может ощущаться дольше.

Но с тканями при этом нужно быть осторожными. Некоторые духи оставляют пятна, поэтому перед нанесением на видимую часть одежды лучше проверить их на небольшом незаметном участке.

Поэтому осенью не спешите делать вывод, что любимый аромат вдруг потерял стойкость. Сначала измените способ его нанесения. Несколько брызг на теплый участок кожи под одеждой или на ткань могут дать лучший результат, чем привычное нанесение на запястье.

Ранее мы писали о том, какие духи 2026 года оставляют после себя яркий и длительный шлейф. Мы отобрали ароматы, содержащие ноты сочных фруктов, цитрусов, цветов и сухого дерева.

Также Новини.LIVE сообщали, что осень меняет не только гардероб, но и парфюмерные предпочтения. В прохладную пору на первый план выходят ваниль, мускус, амбра, фрукты и древесные ноты, но в этом сезоне они будут звучать легче и непринужденнее, чем можно было бы ожидать.