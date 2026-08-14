Где духи держатся дольше всего: эксперты советуют обратить внимание на волосы и одежду

Не только на одежду: куда наносить аромат, чтобы он держался дольше
В жару духи ведут себя иначе, чем в прохладную погоду: аромат раскрывается быстрее, но так же быстро может исчезнуть. Поэтому важно не только выбрать композицию, но и правильно ее нанести.
Новини.LIVE расскажет, на каких участках тела аромат держится заметно дольше.
Самый простой способ продлить стойкость аромата — нанести его на теплые участки тела. Там духи постепенно испаряются и лучше раскрывают свои ноты.
Для этого подойдут:
- зона за ушами;
- задняя поверхность шеи;
- внутренняя сторона запястий;
- ключицы;
- сгибы локтей.
При этом не стоит сразу втирать духи руками. Привычное движение, когда запястья трутся друг о друга, может изменить восприятие первых нот композиции. Лучше просто дать аромату высохнуть на коже.
Стоит ли наносить духи на одежду
Ткань способна удерживать запах дольше, чем кожа. Это особенно заметно в жару, когда аромат на теле быстрее испаряется из-за высокой температуры. Парфюм можно распылить на одежду с небольшого расстояния. Но перед этим лучше проверить средство на незаметном участке. Некоторые композиции могут оставлять следы на светлых или деликатных тканях.
Есть и другая причина, по которой аромат на одежде может звучать немного иначе. Ткань не нагревается так же, как кожа, поэтому запах раскрывается медленнее и дольше остается на вещах.
Стоит ли наносить духи на волосы
После мытья волосы могут довольно долго сохранять аромат, однако обычные духи — не лучший вариант для регулярного нанесения на пряди. Спирт в составе многих ароматов способен пересушивать волосы, особенно если они уже повреждены окрашиванием, осветлением или горячей укладкой.
Для этого существуют специальные духи и спреи для волос. Их формулы адаптированы для нанесения на пряди, поэтому они обычно действуют мягче.
Если хочется, чтобы аромат оставался заметным в течение дня, не обязательно наносить его сразу на все возможные участки. В жару лучше начать с небольшого количества на точки пульса, а при необходимости добавить немного на одежду или использовать парфюмированный спрей для волос.
Ранее мы писали о том, какие духи поражают стойкостью и будут держаться на теле не один день. Их легко спутать с другими ароматами.
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