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Главная Мода Не только на одежду: куда наносить аромат, чтобы он держался дольше

Не только на одежду: куда наносить аромат, чтобы он держался дольше

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 07:03
Где духи держатся дольше всего: эксперты советуют обратить внимание на волосы и одежду
Девушка наносит спрей на волосы, флакон с духами. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

В жару духи ведут себя иначе, чем в прохладную погоду: аромат раскрывается быстрее, но так же быстро может исчезнуть. Поэтому важно не только выбрать композицию, но и правильно ее нанести.

Новини.LIVE расскажет, на каких участках тела аромат держится заметно дольше.

Самый простой способ продлить стойкость аромата — нанести его на теплые участки тела. Там духи постепенно испаряются и лучше раскрывают свои ноты.

Для этого подойдут:

  • зона за ушами;
  • задняя поверхность шеи;
  • внутренняя сторона запястий;
  • ключицы;
  • сгибы локтей.

При этом не стоит сразу втирать духи руками. Привычное движение, когда запястья трутся друг о друга, может изменить восприятие первых нот композиции. Лучше просто дать аромату высохнуть на коже.

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Стоит ли наносить духи на одежду

Ткань способна удерживать запах дольше, чем кожа. Это особенно заметно в жару, когда аромат на теле быстрее испаряется из-за высокой температуры. Парфюм можно распылить на одежду с небольшого расстояния. Но перед этим лучше проверить средство на незаметном участке. Некоторые композиции могут оставлять следы на светлых или деликатных тканях.

Куди краще наносити парфуми
Парфюм. Фото: magnific

Есть и другая причина, по которой аромат на одежде может звучать немного иначе. Ткань не нагревается так же, как кожа, поэтому запах раскрывается медленнее и дольше остается на вещах.

Стоит ли наносить духи на волосы

После мытья волосы могут довольно долго сохранять аромат, однако обычные духи — не лучший вариант для регулярного нанесения на пряди. Спирт в составе многих ароматов способен пересушивать волосы, особенно если они уже повреждены окрашиванием, осветлением или горячей укладкой.

Для этого существуют специальные духи и спреи для волос. Их формулы адаптированы для нанесения на пряди, поэтому они обычно действуют мягче.

Если хочется, чтобы аромат оставался заметным в течение дня, не обязательно наносить его сразу на все возможные участки. В жару лучше начать с небольшого количества на точки пульса, а при необходимости добавить немного на одежду или использовать парфюмированный спрей для волос.

Ранее мы писали о том, какие духи поражают стойкостью и будут держаться на теле не один день. Их легко спутать с другими ароматами.

Также Новини.LIVE сообщали, какой аромат лучше всего подойдет на конец лета или в отпуск. Они точно запомнятся всем окружающим.

лайфхаки запах лучшие духи
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская

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