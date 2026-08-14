Де парфуми тримаються найдовше: експерти радять звернути увагу на волосся та одяг

Дівчина наносить спрей на волосся, флакон з парфумами. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

У спеку парфуми поводяться інакше, ніж у прохолодну погоду: аромат розкривається швидше, але так само швидко може зникнути. Тому важливо не лише обрати композицію, а й правильно її нанести.

Новини.LIVE розповість, на яких ділянках аромат тримається помітно довше.

Найпростіший спосіб продовжити звучання аромату — нанести його на теплі ділянки тіла. Там парфуми поступово випаровуються й краще розкривають свої ноти.

Для цього підійдуть:

зона за вухами;

задня поверхня шиї;

внутрішня сторона зап’ясть;

ключиці;

згини ліктів.

При цьому не варто одразу розтирати парфуми руками. Звичний рух, коли зап’ястя труть одне об одне, може змінити сприйняття перших нот композиції. Краще просто дати аромату висохнути на шкірі.

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Чи варто наносити парфуми на одяг

Тканина здатна утримувати запах довше, ніж шкіра. Це особливо помітно в спеку, коли аромат на тілі швидше випаровується через високу температуру. Парфуми можна розпилити на одяг із невеликої відстані. Але перед цим краще перевірити засіб на непомітній ділянці. Деякі композиції можуть залишати сліди на світлих або делікатних тканинах.

Парфуми. Фото: magnific

Є й інша причина, чому аромат на одязі може звучати трохи інакше. Тканина не нагрівається так само, як шкіра, тому запах розкривається повільніше й довше залишається на речах.

Чи варто наносити парфуми на волосся

Після миття волосся може досить довго зберігати аромат, проте звичайні парфуми — не найкращий варіант для регулярного нанесення на пасма. Спирт у складі багатьох ароматів здатен пересушувати волосся, особливо якщо воно вже пошкоджене фарбуванням, освітленням або гарячими укладками.

Для цього існують спеціальні парфуми та спреї для волосся. Їхні формули адаптовані для нанесення на пасма, тому вони зазвичай діють м’якше.

Якщо хочеться, щоб аромат залишався помітним протягом дня, не обов’язково наносити його одразу на всі можливі ділянки. У спеку краще почати з невеликої кількості на точки пульсу, а за потреби додати трохи на одяг або використати парфумований спрей для волосся.

Раніше ми писали про те, які парфуми вразять стійкістю і будуть триматися не тілі не один день. Їх легко сплутати з іншими аромати.

Також Новини.LIVE повідомляли, який аромат найкраще підійде на кінець літа чи відпустку. Вони точно запам'ятаються усім оточуючим.