Не наносьте парфуми лише на зап’ястя: восени є краще рішення

Дівчина наносить парфуми на тіло. Фото: magnific

З приходом холодів улюблені парфуми можуть раптом почати здаватися слабшими. Наприклад, ще кілька тижнів тому аромат добре відчувався на шкірі й залишав помітний шлейф, а потім його майже не чути. Причина не обов’язково у флаконі — на звучання аромату впливає температура повітря.

Про це пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Express.

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У теплу погоду ароматичні молекули швидше випаровуються зі шкіри та поширюються навколо. Саме тому влітку кількох розпилень часто достатньо, щоб парфуми добре відчувалися протягом дня.

Як користуватися парфумами восени

Коли температура знижується, аромат випаровується повільніше. Через це його шлейф може стати менш помітним, а саме звучання — здаватися стриманішим. Самі парфуми при цьому не стають іншими — змінюються умови, у яких вони розкриваються.

Коли людина перестає чути звичний аромат, перша реакція — нанести ще. Потім ще раз. Так легко перестаратися з кількістю, хоча проблема зовсім не в тому, що парфумів стало мало.

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Експертка з ароматів Хетан Соні радить восени змінити не кількість розпилень, а зону нанесення. У прохолодну погоду аромат може поводитися інакше на відкритих ділянках шкіри, тому можна спробувати наносити його на тепліші зони.

Спробуйте наносити парфуми на груди, декольте, поперек або згин ліктя. Зап’ястя та шия теж залишаються варіантами, але в холодну погоду відкриті ділянки тіла охолоджуються швидше, тому аромат може відчуватися не так, як улітку.

Допомогти аромату довше залишатися помітним може й одяг. Легкий розпил на кінчик шарфа, край светра або пальта дозволяє запаху довше триматися на тканині. Під час руху аромат поступово вивільняється, тому шлейф може відчуватися довше.

Але з тканинами при цьому потрібно бути обережними. Деякі парфуми залишають плями, тому перед нанесенням на видиму частину одягу краще перевірити їх на невеликій непомітній ділянці.

Тож восени не поспішайте робити висновок, що улюблений аромат раптом втратив стійкість. Спочатку змініть спосіб його нанесення. Кілька розпилень на теплу ділянку шкіри під одягом або на тканину можуть дати кращий результат, ніж звичне нанесення на зап’ястя.

Раніше ми писали про те, які парфуми 2026 року залишають після себе виразний і довгий шлейф. Відібрали аромати, які містять в собі ноти соковитих фруктів, цитрусів, квітів, сухого дерева.

Також Новини.LIVE повідомляли, що осінь змінює не лише гардероб, а й парфумерні вподобання. У прохолодну пору на перший план виходять ваніль, мускус, амбра, фрукти та деревні ноти, але цього сезону вони звучатимуть легше й невимушеніше, ніж можна очікувати.