Нішеві парфуми на розпив: що потрібно знати перед покупкою

Жінка в магазині парфумерії. Фото: magnific

Парфуми на розлив давно перестали бути дивиною. Сьогодні їх продають у невеликих магазинах, на ринках і навіть у кіосках у людних місцях. Покупцеві пропонують взяти не цілий флакон, а кілька мілілітрів у маленькій пляшечці. Для когось це зручний спосіб купувати аромати без великих витрат.

Новини.LIVE пояснить, в чому перевага покупки парфумів на розпив.

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Можна часто змінювати аромат

Головний плюс парфумів на розлив — невеликий об'єм. Не потрібно купувати флакон на 50 або 100 мл, якщо хочеться просто спробувати новий запах. Можна взяти 5, 10 чи 20 мл і користуватися ними кілька днів або тижнів чи залишити для певної нагоди. Один аромат підійде для роботи, інший — для побачення чи вечірньої прогулянки. Коли запах набридне, його можна замінити без жалю через витрачені гроші.

Такий варіант зручний і для тих, хто ще не знайшов свій аромат. Замість покупки дорогого флакона можна спочатку протестувати невелику кількість парфумів.

Чи справді парфуми на розлив — це підробка

Тут усе залежить від того, який саме продукт продає магазин. Сам факт продажу парфумів на розлив не означає, що перед покупцем підробка.

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На ринку є різні види наливної парфумерії. Одні виробники створюють аромати за власними формулами, схожі на відомі композиції. Інші пропонують продукцію, яку позиціонують як аналоги популярних парфумів.

Від чого залежить якість

Найбільше значення має не те, що парфуми продають на розлив, а їхнє походження та склад. Якщо продавець не може пояснити, хто виробник продукції, де вона виготовлена та що входить до її складу, варто замислитися перед покупкою. Те саме стосується парфумів без маркування, інформації про виробника або правил використання.

Неякісний продукт може мати різкий запах, швидко змінюватися на шкірі або викликати подразнення. Реакція також залежить від індивідуальної чутливості людини, тому навіть приємний аромат краще спочатку протестувати на невеликій ділянці шкіри.

На що звернути увагу перед покупкою

Перед покупкою парфумів на розлив ще подивіться, як продавець зберігає продукцію. Флакони мають бути щільно закриті та захищені від сонця й надмірного тепла.

Не менш важливо запитати про виробника та склад. Якщо продавець охоче відповідає на запитання і може надати інформацію про товар, це може викликати більше довіри.

Ще один простий спосіб перевірки — не купувати одразу великий об'єм. Спочатку можна взяти кілька мілілітрів, нанести аромат на шкіру та оцінити його через кілька годин. Так стане зрозуміло, як запах розкривається і чи підходить вам його стійкість.

То чи варто купувати парфуми на розлив

Парфуми на розлив можуть стати хорошим варіантом для тих, хто любить пробувати нові аромати, але не хоче витрачати велику суму на повнорозмірний флакон. Проте ставитися до такої покупки варто без зайвої довіри. На ринку є якісна продукція, але трапляються й сумнівні варіанти. Низька ціна сама по собі не говорить про якість, так само як дорогий флакон не гарантує вдалу покупку.

Тому головне правило просте: перевіряйте походження парфумів, звертайте увагу на умови зберігання та спочатку тестуйте невелику кількість. Тоді стане зрозуміло, чи справді цей аромат вартий того, щоб залишити його у своїй колекції.

Раніше ми писали про те, що деякі парфумерні ноти часто пов’язують із чуттєвістю та привабливістю. Ваніль, мускус, амбра й інші теплі акорди можуть зробити аромат більш спокусливим і таким, що запам’ятовується.

Також Новини.LIVE повідомляли, що співачка Наталія Могилевська показала свою парфумерну колекцію, і в ній знайшлися аромати на різний смак. Тут є і стримані деревні композиції на щодень, і солодкі парфуми для холодної пори, і класика, яка не набридає роками.