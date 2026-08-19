Чим масляні парфуми відрізняються від парфумованих: що обрати

Масляні парфуми. Фото: magnific

Парфумована вода та масляні парфуми мають свої переваги. Одні дають помітний шлейф і добре підходять для денного використання, інші довше залишаються на шкірі та звучать більш делікатно. Тож перед покупкою варто розібратися, чим вони відрізняються і який варіант підійде саме вам.

Редакція Новини.LIVE допоможе розібратися в цьому.

Що варто знати про масляні та парфумовані аромати

Масляні парфуми часто довше залишаються на шкірі через високу концентрацію ароматичних компонентів.

Парфумована вода має спиртову основу та зазвичай залишає помітніший шлейф.

На стійкість впливають не лише склад і концентрація аромату, а й тип шкіри та спосіб нанесення.

Верхні ноти відчуваються першими, а базові залишаються найдовше.

Масляні композиції зазвичай звучать ближче до шкіри, тому можуть бути зручними для офісу та інших місць, де небажаний сильний аромат.

Парфумована вода, або Eau de Parfum, містить ароматичну композицію, розчинену переважно у спирті. Концентрація запашних речовин у ній зазвичай становить близько 15–20%. Завдяки спиртовій основі аромат швидко розкривається і добре поширюється навколо людини.

Масляні парфуми мають іншу основу. Ароматичні компоненти змішують із парфумерною олією, а спирту в складі може не бути зовсім. Такий формат повільніше випаровується зі шкіри. Через це аромат може залишатися відчутним довше, але його шлейф зазвичай не такий виражений.

Які парфуми довше тримаються

Однозначної відповіді немає. Стійкість залежить від самої композиції, концентрації ароматичних речовин, типу шкіри та навіть погоди.

Читайте також:

Масляні парфуми часто довше відчуваються саме на шкірі. Олія не випаровується так швидко, як спиртова основа, тому аромат розкривається поступово. У деяких випадках він може залишатися на шкірі протягом багатьох годин.

Парфумована вода теж може бути дуже стійкою. Особливо якщо в композиції є насичені деревні, східні, мускусні або амброві ноти. Тому орієнтуватися лише на тип основи під час вибору аромату не варто.

Як зробити аромат стійкішим

Є кілька простих способів продовжити звучання парфумів:

Наносьте аромат на добре зволожену шкіру. На сухій шкірі запах зазвичай випаровується швидше. Обирайте ділянки, де шкіра тепліша: зап’ястя, шию або зону за вухами. Не розтирайте парфуми після нанесення. Це може змінити те, як вони розкриваються. Якщо хочете легкий ароматний слід, нанесіть трохи парфумів на волосся або одяг, враховуючи, що деякі склади можуть залишати плями на тканині.

Обидва формати можуть бути зручним для офісу, подорожей або ситуацій, коли хочеться відчувати аромат переважно самому.

Раніше ми писали про те, які ще є способи зробити так, щоб аромат довго тішив приємним шлейфом. Адже парфуми можуть зникнути зі шкіри вже за кілька годин, адже на їхню стійкість впливають багато факторів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що літо поступово змінюється осінню, але легкі аромати все ще залишаються актуальними. Якщо ви шукаєте жіночі парфуми на щодень і не хочете витрачати багато, є чимало вдалих варіантів до 1000 грн.