Чем масляные духи отличаются от парфюмированных: что выбрать

Масляные духи. Фото: magnific

Парфюмированная вода и масляные духи имеют свои преимущества. Одни дают заметный шлейф и хорошо подходят для дневного использования, другие дольше держатся на коже и звучат более деликатно. Поэтому перед покупкой стоит разобраться, чем они отличаются и какой вариант подойдет именно вам.

Редакция Новини.LIVE поможет разобраться в этом.

Что стоит знать о масляных и парфюмированных ароматах

Масляные духи часто дольше держатся на коже из-за высокой концентрации ароматических компонентов.

Парфюмированная вода имеет спиртовую основу и обычно оставляет более заметный шлейф.

На стойкость влияют не только состав и концентрация аромата, но и тип кожи, а также способ нанесения.

Верхние ноты ощущаются первыми, а базовые остаются дольше всего.

Масляные композиции обычно звучат ближе к коже, поэтому могут быть удобны для офиса и других мест, где нежелателен сильный аромат.

Парфюмированная вода, или Eau de Parfum, содержит ароматическую композицию, растворенную преимущественно в спирте. Концентрация ароматических веществ в ней обычно составляет около 15–20%. Благодаря спиртовой основе аромат быстро раскрывается и хорошо распространяется вокруг человека.

Масляные духи имеют другую основу. Ароматические компоненты смешивают с парфюмерным маслом, а спирта в составе может не быть вовсе. Такой формат медленнее испаряется с кожи. Из-за этого аромат может оставаться ощутимым дольше, но его шлейф обычно не так выражен.

Какие духи дольше держатся

Однозначного ответа нет. Стойкость зависит от самой композиции, концентрации ароматических веществ, типа кожи и даже погоды.

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Масляные духи часто дольше ощущаются именно на коже. Масло не испаряется так быстро, как спиртовая основа, поэтому аромат раскрывается постепенно. В некоторых случаях он может оставаться на коже в течение многих часов.

Парфюмированная вода тоже может быть очень стойкой. Особенно если в композиции присутствуют насыщенные древесные, восточные, мускусные или амбровые ноты. Поэтому ориентироваться только на тип основы при выборе аромата не стоит.

Как сделать аромат более стойким

Есть несколько простых способов продлить действие духов:

Наносите аромат на хорошо увлажненную кожу. На сухой коже запах обычно испаряется быстрее. Выбирайте участки, где кожа теплее: запястья, шею или зону за ушами. Не втирайте духи после нанесения. Это может изменить то, как они раскрываются. Если хотите создать легкий ароматный шлейф, нанесите немного духов на волосы или одежду, учитывая, что некоторые составы могут оставлять пятна на ткани.

Оба формата могут быть удобны для офиса, путешествий или ситуаций, когда хочется наслаждаться ароматом в первую очередь самому.

Ранее мы писали о том, какие еще есть способы сделать так, чтобы аромат долго радовал приятным шлейфом. Ведь духи могут исчезнуть с кожи уже через несколько часов, так как на их стойкость влияют многие факторы.

Также Новини.LIVE сообщали, что лето постепенно сменяется осенью, но легкие ароматы по-прежнему остаются актуальными. Если вы ищете женские духи на каждый день и не хотите тратить много, есть немало удачных вариантов до 1000 грн.