Аромат, який запам'ятовується назавжди: які парфумерні ноти вважають афродизіаками

Парфуми з квітами. Фото: magnific

Деякі парфуми хочеться відчувати на шкірі знову і знову. Вони швидко привертають увагу та залишають після себе приємне враження. Часто такий ефект пов’язують не лише із самим ароматом, а й з окремими нотами, які додають йому тепла, чуттєвості та глибини.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на kobieta.interia.

Звичайно, жоден парфум не здатен змусити людину закохатися чи відчути потяг. Але запахи можуть впливати на емоції та нагадувати про певних людей або моменти. Тому один аромат може здаватися особливо привабливим, тоді як інший залишить байдужим.

Є кілька нот, які в парфумерії часто називають чуттєвими та навіть порівнюють з афродизіаками.

Парфуми-афродизіаки

Ваніль

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Ваніль давно асоціюється з теплом і затишком. Проте в парфумах вона не обов’язково пахне як солодка випічка. Все залежить від самої композиції.

Ваніль може бути кремовою, пряною, деревною або навіть трохи димною. Її часто поєднують з амброю, ромом, карамеллю, спеціями та різними видами деревини. У результаті аромат може вийти солодким, теплим і насиченим.

Мускус

Мускус часто асоціюють із запахом чистої шкіри. У сучасній парфумерії ця нота може нагадувати свіжу білизну, легку пудру або тепло шкіри.

Мускус не обов’язково відчувається одразу після нанесення парфумів. Часто він стає помітнішим через деякий час, коли композиція вже розкрилася на шкірі.

Жасмин

Жасмин складно не помітити в ароматі. Це насичена квіткова нота, яка може звучати солодко, густо, медово або навіть трохи пряно.

Її часто використовують у вечірніх парфумах. Жасмин добре поєднується з ваніллю, амброю, туберозою та деревними нотами. Такі поєднання роблять аромат більш насиченим і надають йому виразного характеру.

Сандалове дерево

Сандал може сподобатися тим, хто не любить надто солодкі або різкі парфуми. У нього теплий, м’який деревний запах із легким вершковим відтінком.

Ця нота добре працює як основа композиції. Її часто поєднують із мускусом, амброю, спеціями та квітами. Сандал додає аромату теплоти й допомагає створити м’який шлейф, який довше залишається на шкірі.

Рожевий перець і пачулі

Рожевий перець додає аромату гостроти. На початку він звучить свіжо, яскраво та трохи нагадує цитрусові.

Пачулі мають зовсім інший характер. Їхній запах глибший, із землистими та деревними відтінками. Разом ці ноти створюють цікавий контраст: спочатку парфуми можуть здаватися свіжими й легкими, а згодом стають теплішими та насиченішими.

Іланг-іланг

Іланг-іланг має солодкий квітковий аромат із вершковими та трохи фруктовими відтінками. Найчастіше ця нота зустрічається у теплих, східних і тропічних композиціях.

Іланг-іланг добре поєднується з жасмином, ваніллю, сандалом та цитрусовими нотами. Завдяки цьому аромат може вийти одночасно солодким, яскравим і теплим. Такі композиції часто мають виразне, чуттєве звучання.

Раніше ми писали про те, на які місця експерти радять наносити парфум, щоб він довше тішив своїм ароматом. Зокрема, розповімо, чи варто наносити його на одягу чи волосся.

Також Новини.LIVE повідомляли, якими парфумами останні 20 років користується Наталя Могилевська. Співачка цінує аромати, що перевірені часом.