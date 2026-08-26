Не просто стійкі: 6 парфумів 2026 року з сильним шлейфом

Парфуми та квіти. Фото: magnific

Парфуми можна майже не чути на собі, але люди навколо відчуватимуть їх ще кілька годин. Саме такі аромати зібрали в цій добірці. Тут є і соковиті фрукти, і холодні цитруси, і квіти, і сухе дерево — головне, що всі вони залишають після себе помітний шлейф.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Ukr.media розповість про ці парфуми детальніше.

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Hormone Paris — Gaba

Gaba пахне соковитими фруктами. У ньому можна відчути грушу, ягоди, цитруси, абрикос і персик. Якщо вам подобається "Ганімед", цей аромат може здатися знайомим, але Gaba набагато фруктовіший. Попри насичене звучання, парфум не душить. Він залишається свіжим і легким.

Шлейф тут дуже сильний. На шкірі аромат тримається близько 6–8 годин. На одязі може залишитися до наступного прання. Тому кількох розпилень вистачить, щоб аромат добре відчувався навколо вас.

Les Soeurs de Noe — Citrus Poetry

Citrus Poetry сподобається любителям апельсинів. На старті він дуже соковитий, кисло-солодкий і яскравий. Запах відчувається одразу після нанесення. Через кілька годин він стає тихішим, але повністю не зникає.

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Для цитрусового аромату це хороший результат. Приблизно через п'ять годин його ще можна відчути у шлейфі. На одязі Citrus Poetry тримається близько десяти годин. Апельсинова нота також нікуди не зникає. Тому протягом усього дня аромат залишається впізнаваним.

Найприємніший цитрусовий аромат. Фото з соціальних мереж

Ex Nihilo — Blue Talisman

Blue Talisman пахне свіжістю. У ньому є імбир, цитруси та легка терпкість. М’яти в піраміді немає, але під час носіння вона ніби відчувається. Можливо, так працює поєднання флердоранжу й амброксану. Шлейф помітний, але не надто гучний. При цьому тримається він дуже довго — приблизно 15 годин.

Chloe — Cedrus

Cedrus пахне чистою білою сорочкою, свіжим повітрям і зеленню. Аромат підійде на роботу, прогулянку чи зустріч із друзями. Він не заповнює собою весь простір і не набридає протягом дня. Шлейф у Cedrus невеликий. Але сам аромат тримається довго. Навіть увечері після робочого дня його можна відчути на шкірі.

Найтрендовіший аромат 2026 року. Фото з соціальних мереж

HFC — Devil's Intrigue

Зелений чай, сухе дерево і трохи зефірної солодкості — так можна описати Devil's Intrigue. Він м'який, теплий і жіночний. Після нанесення хочеться ще раз вдихнути його із зап'ястя. Шлейф теж не підводить. Після вашого виходу аромат ще деякий час залишається в кімнаті.

На одязі він тримається дуже довго — до самого прання. Тому цей парфум точно не належить до тих, які потрібно оновлювати кожні дві години.

Essential Parfums — Bois Imperial

Bois Imperial має сухий і трохи землистий запах. На першому плані — ветивер. Його доповнюють грейпфрут, перець, базилік і пачулі. Солодкості тут майже немає. Аромат більше нагадує суху землю, гаряче повітря і трави влітку. З першого затесту він може здатися незвичним. Якщо любите легкі солодкі композиції, Bois Imperial, швидше за все, не ваш варіант.

А ось зі стійкістю тут усе добре. Парфум тримається дуже довго і залишає після себе помітний шлейф.

Найкращий серед деревних ароматів. Фото з соціальних мереж

Marc-Antoine Barrois — Tilia

Tilia пахне липовим цвітом, медом і свіжим повітрям. Аромат легкий, жіночний і дуже літній. Перші хвилини він здається майже невагомим. Через це легко подумати, що парфум швидко зникне. Насправді все навпаки. Tilia поступово стає помітнішим і добре розходиться навколо. Тут варто бути обережною з кількістю. Кількох розпилень вистачить, щоб аромат залишався на шкірі та в повітрі ще довго після вашого відходу.

Раніше ми писали про колекцію Наталії Могилевської, в які представлені зовсім різні парфуми, від стриманих деревних ароматів до солодких композицій для холодної пори. Співачка показала свої флакони, тож можна підгледіти, які аромати вона обирає для себе.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у спеку аромат розкривається швидше, тому може так само швидко зникати зі шкіри. Та є кілька місць, куди варто наносити парфуми, щоб вони довше залишалися помітними.