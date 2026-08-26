Не просто стойкие: 6 парфюмов 2026 года с сильным шлейфом

Парфюм и цветы. Фото: magnific

Духи на себе почти не чувствуются, но окружающие будут ощущать их еще несколько часов. Именно такие ароматы собраны в этой подборке. Здесь есть и сочные фрукты, и прохладные цитрусы, и цветы, и сухое дерево — главное, что все они оставляют после себя заметный шлейф.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.media расскажет об этих духах подробнее.

Реклама

Hormone Paris — Gaba

Gaba пахнет сочными фруктами. В нем можно почувствовать грушу, ягоды, цитрусы, абрикос и персик. Если вам нравится "Ганимед", этот аромат может показаться знакомым, но Gaba гораздо фруктовее. Несмотря на насыщенное звучание, парфюм не давит. Он остается свежим и легким.

Шлейф здесь очень сильный. На коже аромат держится около 6–8 часов. На одежде может остаться до следующей стирки. Поэтому нескольких брызг хватит, чтобы аромат хорошо ощущался вокруг вас.

Les Soeurs de Noe — Citrus Poetry

Citrus Poetry понравится любителям апельсинов. На старте он очень сочный, кисло-сладкий и яркий. Запах ощущается сразу после нанесения. Через несколько часов он становится тише, но полностью не исчезает.

Читайте также:

Для цитрусового аромата это хороший результат. Примерно через пять часов его еще можно почувствовать в шлейфе. На одежде Citrus Poetry держится около десяти часов. Апельсиновая нота также никуда не исчезает. Поэтому в течение всего дня аромат остается узнаваемым.

Самый приятный цитрусовый аромат. Фото из социальных сетей

Ex Nihilo — Blue Talisman

Blue Talisman пахнет свежестью. В нем есть имбирь, цитрусы и легкая терпкость. Мяты в пирамиде нет, но во время ношения она как будто ощущается. Возможно, так работает сочетание флер-де-ранжа и амброксана. Шлейф заметный, но не слишком навязчивый. При этом держится он очень долго — примерно 15 часов.

Chloe — Cedrus

Cedrus пахнет чистой белой рубашкой, свежим воздухом и зеленью. Аромат подойдет для работы, прогулки или встречи с друзьями. Он не заполняет собой все пространство и не надоедает в течение дня. Шлейф у Cedrus небольшой. Но сам аромат держится долго. Даже вечером после рабочего дня его можно почувствовать на коже.

Самый трендовый аромат 2026 года. Фото из социальных сетей

HFC — Devil's Intrigue

Зеленый чай, сухое дерево и немного зефирной сладости — так можно описать Devil's Intrigue. Он мягкий, теплый и женственный. После нанесения хочется еще раз вдохнуть его с запястья. Шлейф тоже не подводит. После вашего ухода аромат еще некоторое время остается в комнате.

На одежде он держится очень долго — до самой стирки. Поэтому этот парфюм точно не относится к тем, которые нужно обновлять каждые два часа.

Essential Parfums — Bois Imperial

Bois Imperial имеет сухой и немного землистый запах. На первом плане — ветивер. Его дополняют грейпфрут, перец, базилик и пачули. Сладости здесь почти нет. Аромат больше напоминает сухую землю, горячий воздух и травы летом. С первого теста он может показаться необычным. Если вы любите легкие сладкие композиции, Bois Imperial, скорее всего, не ваш вариант.

А вот со стойкостью здесь все в порядке. Парфюм держится очень долго и оставляет после себя заметный шлейф.

Лучший среди древесных ароматов. Фото из социальных сетей

Marc-Antoine Barrois — Tilia

Tilia пахнет липовым цветом, медом и свежим воздухом. Аромат легкий, женственный и очень летний. В первые минуты он кажется почти невесомым. Из-за этого легко подумать, что парфюм быстро исчезнет. На самом деле все наоборот. Tilia постепенно становится заметнее и хорошо расходится вокруг. Здесь стоит быть осторожной с количеством. Нескольких распылений хватит, чтобы аромат оставался на коже и в воздухе еще долго после вашего ухода.

Ранее мы писали о коллекции Натальи Могилевской, в которой представлены совершенно разные духи — от сдержанных древесных ароматов до сладких композиций для холодного времени года. Певица показала свои флаконы, так что можно заглянуть, какие ароматы она выбирает для себя.

Также Новини.LIVE сообщали, что в жару аромат раскрывается быстрее, поэтому может так же быстро исчезать с кожи. Но есть несколько мест, куда стоит наносить духи, чтобы они дольше оставались заметными.