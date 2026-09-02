Аромати Джорджіо Армані роками зачаровують жінок: чому їх обирають знову і знову

Джорджіо Армані. Фото: скриншот/YouTube

Легендарний італійський модельєр Джорджіо Армані помер 4 вересня 2025 року в Мілані у віці 91 року, але його внесок у світ моди нікуди не зник. Одяг, який змінив уявлення про елегантність, і парфуми, до яких повертаються роками, продовжують залишатися частиною спадщини Armani. Його аромати й досі можна побачити у колекціях знаменитостей та на полицях тих, хто цінує впізнавану класику.

Редакція Новини.LIVE розповість, чому парфуми Джорджіо Армані залишаються популярними.

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Аромат, з якого все почалося

Перший аромат під ім’ям Giorgio Armani з’явився у 1982 році. Композицію створив парфумер Рон Віннеград, а серед її нот були альдегіди, бергамот, ананас, м’ята, гальбанум, календула, цикламен, тубероза, орхідея, жасмин, троянда, нарцис, дубовий мох, сандал, амбра, бензоїн, мускус та інші акорди.

Сьогодні такий перелік може здатися майже старомодним, але саме в цьому й полягала особливість першого Armani. Зелений, квітковий і деревний характер робив аромат виразним, але водночас елегантним.

Поява першого аромату стала важливою частиною розвитку парфумерного напряму бренду. Згодом у Giorgio Armani з’явилися композиції, які вже не просто доповнювали образ, а ставали його окремою деталлю.

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Sì Giorgio Armani

Одним із найвідоміших жіночих ароматів бренду став Sì. Його створення пов’язують із парфумеркою Крістін Нажель. Композицію побудували навколо чорносмородинового нектару та мандарина на старті, апельсинового цвіту в серці та теплої ванілі в базі. Серед ключових нот Armani також називає травневу троянду, білий мускус і фрезію.

Sì легко уявити в різних ситуаціях. Це не аромат лише для вечірнього виходу — його можна носити на роботу, зустріч із друзями або вечерю. На шкірі він розкривається поступово, тому одна й та сама композиція може звучати трохи по-різному залежно від людини.

Парфуми Sì. Фото: скриншот/YouTube

Чому Armani досі обирають

У парфумерії складно створити аромат, який не втратить актуальності через кілька років. Giorgio Armani вдається поєднувати впізнаваність і стриманість, не перевантажуючи композиції надмірною солодкістю.

Саме тому аромати бренду легко вписуються в різні образи та не прив’язані до однієї модної епохи. Вони можуть змінюватися разом із трендами, але водночас залишатися впізнаваними — і саме це допомагає їм утримувати увагу шанувальників роками.

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