Это был главный аромат прошлой осени: почему его снова можно носить

Девушка наносит духи на тело. Фото: magnific

Прошлой осенью Burberry Goddess часто упоминали среди ароматов, которые выбирали для холодного времени года. В этом сезоне композиция также хорошо вписывается в осеннюю парфюмерную палитру. В ее основе представлены три разновидности ванили и лаванда, которые создают сладкое, теплое и нежное звучание.

Редакция Новини.LIVE расскажет об этом парфюме подробнее.

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Burberry Goddess Eau de Parfum в моде

Женский гурманский аромат, выпущенный в 2023 году. Над ним работала парфюмер Амандин Клерк-Мари. По замыслу бренда, композиция связана с самопознанием, уверенностью и силой. В образе аромата использован мотив львиц — сильных животных, которые держатся вместе.

Главная особенность Goddess — сочетание трех различных видов ванили. Один из них придает более светлый древесно-ванильный оттенок, другой обладает сладким и анималистическим звучанием, а ванильный аромат добавляет композиции более темную, насыщенную и молочную ноту.

Вместе с ванилью в аромате звучит лавандовая нота из Прованса. Она придает композиции яркость и контрастирует со сладким характером ванили. Также в формуле присутствуют имбирь, листья шисо и какао, которые придают аромату пряные, ароматические и более глубокие оттенки.

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Но в сердце композиции доминирует именно ванильный аккорд. Различные виды ванили создают многослойное звучание: оно не сводится к простой сладости, а сочетает древесные, анималистические и молочные оттенки.

Для холодного времени года Burberry Goddess подойдет тем, кто любит сладкие и теплые композиции без резкого приторного звучания. Его можно наносить на кожу шеи, запястья или другие участки, где аромат ощущается в течение дня. После нанесения парфюм лучше не втирать, а оставить на коже — так аромат постепенно раскрывает свои ноты.

Ранее мы писали о том, что нишевые духи часто стоят недешево, поэтому не все готовы покупать сразу целый флакон. Распылитель позволяет приобрести небольшое количество аромата за меньшие деньги, но у такого формата есть и свои недостатки.

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