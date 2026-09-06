Парфюмерные тренды: какие ароматы останутся популярными в 2027 году

Ванильные духи. Фото: magnific

Фисташковый крем, банановая жевательная резинка, спелое манго, маракуйя и дымный уд — такие сочетания все чаще встречаются в новых ароматах. Наряду с ними развивается другая история: духи без навязчивого шлейфа, с нотами земли, корней, мха и древесины.

Новини.LIVE разобрал новинки, которые хорошо показывают, в каком направлении движется парфюмерия в 2026 году.

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Фисташка вместо привычной ванили

Гурманские духи уже давно включают в себя не только ароматы ванили, карамели и шоколада. В новых композициях появляются фисташковый крем, выпечка, орехи, алкоголь и сочные фрукты.

Фисташка часто попадает в формулы последних лет. Ее сливочный и слегка солоноватый запах придает сладким композициям особое звучание. Golden Pistachio от Sensatio Paris, например, напоминает фисташковый крем с шоколадом и ромовой начинкой.

Уд в компании манго и маракуйи

Уд вернулся в парфюмерные коллекции, но теперь его чаще сочетают с фруктами. Темный, дымный и кожаный аромат удового дерева получает яркий контраст от манго, гуавы, ананаса или маракуйи.

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Black Guava от Born to Stand Out построен вокруг гуавы, кожаного уда, дыма и темного шоколада. В Black Mango спелое манго звучит с медовой сладостью и насыщенным аккордом уда.

Запах мокрой земли вместо сладкого шлейфа

Наряду с насыщенными гурманскими композициями парфюмерные бренды выпускают и другие ароматы. В них слышны корни, земля, мох, древесина, ирис, замша. Velvet Iris от Essential Parfums создал Доминик Ропион. В основе композиции — корень ириса, земля, замша и пудровый оттенок. Аромат напоминает влажную почву и растения после дождя, а не парфюмерный магазин с десятками сладких флаконов.

Как видим, в 2026 году в парфюмерных новинках рядом оказались совершенно разные запахи: фисташковый десерт, банановая жевательная резинка, тропические фрукты с удом и мокрая земля.

Ранее мы писали о том, что осенью тот же самый любимый парфюм может держаться на коже не так долго, как в теплые месяцы. Холодный воздух меняет его звучание, поэтому привычный способ нанесения не всегда работает так же хорошо.

Также Новини.LIVE сообщали, что нишевые духи часто стоят недешево, поэтому покупать сразу целый флакон готовы не все. Разлив позволяет приобрести небольшое количество аромата за меньшие деньги, но здесь тоже есть свои недостатки.