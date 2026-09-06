Парфумерні тренди: які аромати залишаться популярними у 2027 році

Ванільні парфуми. Фото: magnific

Фісташковий крем, бананова жуйка, стигле манго, маракуя та димний уд — такі поєднання дедалі частіше з'являються в нових ароматах. Поруч із ними розвивається інша історія: парфуми без навʼязливого шлейфу, з нотами землі, коріння, моху та деревини.

Новини.LIVE розібрав новинки, які добре показують, куди рухається парфумерія у 2026 році.

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Фісташка замість звичної ванілі

Гурманські парфуми давно включають в себе не тільки аромати ванілі, карамелі та шоколаду. У нових композиціях з'являються фісташковий крем, випічка, горіхи, алкоголь і соковиті фрукти.

Фісташка часто потрапляє у формули останніх років. Її вершковий і трохи солонуватий запах дає солодким композиціям особливе звучання. Golden Pistachio від Sensatio Paris, наприклад, нагадує фісташковий крем із шоколадом та ромовою начинкою.

Уд у компанії манго та маракуї

Уд повернувся у парфумерні колекції, але тепер його частіше ставлять поруч із фруктами. Темний, димний і шкіряний запах удового дерева отримує яскравий контраст від манго, гуави, ананаса або маракуї.

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Black Guava від Born to Stand Out побудований навколо гуави, шкіряного уда, диму та темного шоколаду. У Black Mango стигле манго звучить із медовою солодкістю та насиченим удовим акордом.

Запах мокрої землі замість солодкого шлейфу

Поряд із насиченими гурманськими композиціями парфумерні бренди випускають і інші аромати. У них чути коріння, землю, мох, деревину, ірис, замшу. Velvet Iris від Essential Parfums створив Домінік Ропіон. В основі композиції — корінь ірису, земля, замша та пудровий відтінок. Аромат нагадує вологий ґрунт і рослини після дощу, а не парфумерний магазин із десятками солодких флаконів.

Як бачимо, у 2026 році у парфумерних новинках поруч опинилися зовсім різні запахи: фісташковий десерт, бананова жуйка, тропічні фрукти з удом і мокра земля.

Раніше ми писали про те, що восени той самий улюблений парфум може триматися на шкірі не так довго, як у теплі місяці. Холодне повітря змінює його звучання, тому звичний спосіб нанесення не завжди працює так само добре.

Також Новини.LIVE повідомляли, що нішеві парфуми часто коштують недешево, тому купувати одразу цілий флакон готові не всі. Розпив дає змогу взяти невелику кількість аромату за менші гроші, але тут теж є свої недоліки.