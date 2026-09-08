Він був головним парфумом минулої осені: чому його знову можна носити

Дівчина наносить парфуми на тіло. Фото: magnific

Минулої осені Burberry Goddess часто згадували серед ароматів, які обирали для холодної пори. Цього сезону композиція теж добре вписується в осінню парфумерну палітру. У її основі представлені три різновиди ванілі та лаванда, які створюють солодке, тепле й ніжне звучання.

Редакція Новини.LIVE розповість про цей парфум детальніше.

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Burberry Goddess Eau de Parfum в моді

Жіночий гурманський аромат, який вийшов у 2023 році. Над ним працювала парфумерка Амандін Клерк-Марі. За задумом бренду, композиція пов’язана із самопізнанням, упевненістю та силою. В образі аромату використали мотив левиць — сильних тварин, які тримаються разом.

Головна особливість Goddess — поєднання трьох різних видів ванілі. Один із них дає світліший деревно-ванільний відтінок, інший має солодке та анімалістичне звучання, а ванільний аромат додає композиції темнішої, насиченої та молочної ноти.

Разом із ваніллю в ароматі звучить лавандова нота з Провансу. Вона додає композиції яскравості та контрастує із солодким характером ванілі. Також у формулі є імбир, листя шисо та какао, які додають аромату пряних, ароматичних і глибших відтінків.

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Але у серці композиції домінує саме ванільний акорд. Різні види ванілі створюють багатошарове звучання: воно не зводиться до простої солодкості, а поєднує деревні, анімалістичні та молочні відтінки.

Для холодної пори Burberry Goddess підійде тим, хто любить солодкі та теплі композиції без різкого приторного звучання. Його можна наносити на шкіру шиї, зап’ястя або інші ділянки, де аромат відчувається протягом дня. Після нанесення парфум краще не розтирати, а залишити на шкірі — так аромат поступово розкриває свої ноти.

Раніше ми писали про те, що нішеві парфуми часто коштують недешево, тому купувати одразу цілий флакон готові не всі. Розпив дає змогу взяти невелику кількість аромату за менші гроші, але такий формат має і свої недоліки.

Також Новини.LIVE повідомляли про парфуми, які майже не відчуваються на шкірі, але їхній запах ще довго залишається в повітрі. Ми склали добірку з шести ароматів із помітним шлейфом: від соковитих фруктів і цитрусів до квітів та сухого дерева.