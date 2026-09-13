Парфуми, які не встигають завозити: що за аромат спричинив ажіотаж в Україні

Дівчина тримає в руках парфуми. Фото: magnific

Серед нових ароматів, які зараз привертають увагу українських покупців, є парфуми італійського бренду Brunello Cucinelli. В Україні представлені жіночі та чоловічі парфуми, а також колекція унісекс-ароматів Incanti Poetici, ціна якої перевищує 17 тисяч гривень за один флакон.

Про популярність новинок розповість Новини.LIVE з посиланням на коментар "Телеграфу" Людмили Унінець, менеджерки категорійного управління BROCARD за напрямом "Парфумерія".

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За її словами, серед найрідкісніших парфумерних новинок покупців зацікавили саме аромати Brunello Cucinelli. Представники бренду уважно підходять до вибору магазинів і партнерів, де може бути представлена їхня продукція. Через це парфуми бренду не належать до тих, які можна побачити на полицях у кожному парфумерному магазині.

Парфумована вода Brunello Cucinelli

В Україні зараз можна придбати Brunello Cucinelli Pour Femme для жінок і Pour Homme для чоловіків. Обидва аромати представлені у флаконах об'ємом 30 мл. Їхня ціна становить 5 535 гривень.

Жіночий аромат побудований навколо поєднання цитрусових, пряних, квіткових і деревних нот. На початку звучать каштан, апельсиновий цвіт, бергамот і мандарин. Рожевий перець додає композиції легкої пряності.

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Згодом на перший план виходять ветивер і два види кедра — віргінський та атласький. Вони надають аромату більш глибокого деревного звучання.

Brunello Cucinelli Pour Femme. Фото з brocard

Фінальна частина композиції тримається на мускусі, ладані та теплих деревно-амбрових нотах. Серед компонентів також є Ambrox Super, який доповнює аромат ніжним відтінком.

У результаті Pour Femme поєднує свіжі цитрусові ноти з пряними, деревними та мускусними акордами. Аромат поступово змінюється на шкірі: від яскравого старту переходить до спокійнішого й теплого звучання.

Раніше ми писали про те, що Джорджіо Армані створив не лише впізнаваний стиль в одязі, а й цілу колекцію ароматів, які давно стали класикою. У парфумерній лінійці бренду є композиції на різний смак.

Також Новини.LIVE повідомляли, що восени хочеться парфумів з насиченішим звучанням, тому варто віддати перевагу композиціям з нотками ванілі, мускусу, амбри, фруктових і деревини. Серед осінніх новинок є чимало легких і солодких композицій.