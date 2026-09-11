Цей продукт є на кожній кухні: з чого в Індії роблять маску для волосся

Маска для волосся. Фото: magnific

Догляд за волоссям давно не обмежується готовою косметикою. Поряд із професійними засобами використовують і домашні рецепти з натуральних продуктів. Один із таких варіантів прийшов з Індії, де густе та довге волосся традиційно вважають важливою частиною жіночого образу.

Новини.LIVE з посиланням на Ukr.Media поділиться цікавою інформацією з цього приводу.

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В індійській культурі догляду за волоссям приділяють багато уваги ще з дитинства. Жінок змалку привчають регулярно розчісувати волосся, робити масаж шкіри голови та використовувати поживні маски.

Домашні маски можуть мати різне призначення. Одні допомагають впоратися із сухістю шкіри голови, інші використовують при надмірній жирності. Також є універсальні суміші, які застосовують для загального догляду за волоссям.

Які спеції потрібні для індійської маски

Для домашньої маски знадобляться всього три спеції:

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кориця;

гвоздика;

мелений червоний перець.

Усі інгредієнти потрібно попередньо подрібнити. Для стандартного рецепта беруть приблизно по чайній ложці кожної спеції. З червоним перцем варто бути обережними. Якщо шкіра голови чутлива, його кількість краще зменшити. Кориці, навпаки, можна взяти більше — до столової ложки. За відсутності алергії до суміші також додають чайну ложку меду.

Після цього вливають косметичну олію. Її кількість визначають на око: суміш має стати достатньо рідкою, щоб її можна було легко нанести на шкіру голови.

Для такого рецепта можна використовувати мигдальну або оливкову олію. В оригінальному рецепті також пропонують реп'яхову олію. Усі компоненти потрібно добре перемішати. Суміш можна трохи підігріти на водяній бані, але вона не повинна бути гарячою.

Як наносити маску

Готову суміш обережно втирають у шкіру голови. Після цього волосся накривають шапочкою для душу або поліетиленовою плівкою. Маску залишають приблизно на годину. Потім волосся ретельно промивають шампунем і великою кількістю води.

У рецепті радять повторювати процедуру раз на тиждень. При регулярному використанні волосся має стати більш слухняним, а його укладання — простішим.

Водночас спеції можуть подразнювати шкіру, тому перед нанесенням такої суміші варто перевірити реакцію на невеликій ділянці шкіри. При печінні, свербежі або почервонінні маску потрібно одразу змити.

Раніше ми писали про те, що після миття волосся біля коренів зазвичай має найбільше об’єму, але під час сушіння його легко втратити. Важливий не лише сам фен, а й напрямок потоку повітря та те, як ви тримаєте волосся під час сушіння.

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