Этот продукт есть на каждой кухне: из чего в Индии делают маску для волос

Маска для волос. Фото: magnific

Уход за волосами уже давно не ограничивается готовой косметикой. Наряду с профессиональными средствами используют и домашние рецепты из натуральных продуктов. Один из таких вариантов пришел из Индии, где густые и длинные волосы традиционно считаются важной частью женского образа.

Новини.LIVE со ссылкой на Ukr.Media поделятся интересной информацией по этому поводу.

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В индийской культуре уходу за волосами уделяют много внимания еще с детства. Женщин с малых лет приучают регулярно расчесывать волосы, делать массаж кожи головы и использовать питательные маски.

Домашние маски могут иметь различное назначение. Одни помогают справиться с сухостью кожи головы, другие используют при чрезмерной жирности. Также есть универсальные смеси, которые применяют для общего ухода за волосами.

Какие специи нужны для индийской маски

Для домашней маски понадобятся всего три специи:

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корица;

гвоздика;

молотый красный перец.

Все ингредиенты нужно предварительно измельчить. Для стандартного рецепта берут примерно по чайной ложке каждой специи. С красным перцем стоит быть осторожными. Если кожа головы чувствительная, его количество лучше уменьшить. Корицы, наоборот, можно взять больше — до столовой ложки. При отсутствии аллергии в смесь также добавляют чайную ложку меда.

После этого добавляют косметическое масло. Его количество определяют на глаз: смесь должна стать достаточно жидкой, чтобы ее можно было легко нанести на кожу головы.

Для такого рецепта можно использовать миндальное или оливковое масло. В оригинальном рецепте также предлагают репейное масло. Все компоненты нужно хорошо перемешать. Смесь можно немного подогреть на водяной бане, но она не должна быть горячей.

Как наносить маску

Готовую смесь осторожно втирают в кожу головы. После этого волосы накрывают шапочкой для душа или полиэтиленовой пленкой. Маску оставляют примерно на час. Затем волосы тщательно промывают шампунем и большим количеством воды.

В рецепте рекомендуется повторять процедуру раз в неделю. При регулярном применении волосы должны стать более послушными, а их укладка — проще.

В то же время специи могут раздражать кожу, поэтому перед нанесением такой смеси стоит проверить реакцию на небольшом участке кожи. При жжении, зуде или покраснении маску нужно сразу смыть.

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